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22 Сентября , 11:28

Благодаря нацпроекту руководители предприятий Башкортостана обучились по уникальной программе «Лидеры производительности»

Пять представителей республиканских предприятий–участников национального проекта «Производительность труда» стали выпускниками федеральной программы обучения управленческих кадров «Лидеры производительности», а именно - ООО ИПП «Новые технологии», АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ООО «Контрольный пакет».

Благодаря нацпроекту руководители предприятий Башкортостана обучились по уникальной программе «Лидеры производительности»
Благодаря нацпроекту руководители предприятий Башкортостана обучились по уникальной программе «Лидеры производительности»
Обучение реализовали Минэкономразвития России совместно с  Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития  РФ. 

Курс обучения длился 6 месяцев и включал в себя очные и заочные модули. За  все время были получены знания в  области стратегического планирования, маркетинга и продаж. Обучены инструментам управления производством и  персоналом. Были проработаны ключевые направления производительности труда, сформирован план их реализации на своем предприятии. 

— «Лидеры производительности» - уникальная программа, основанная на  лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в  условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда. Участие в программе для компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» осуществлялась за счет средств из федерального бюджета, - рассказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Айрат Фахретдинов. 

Выпускники поделились, что занимались внедрением инноваций – как организационных, так и технологических. Особо запомнилась практическая работа с конструктором, которая на практике изменила мышление о производительности, узких местах, экономии и эффективности предприятия. Используя методологию обучения, учащиеся на своих предприятиях обнаружили отсутствие системы постановки и мониторинга целей, текучесть кадров, недостаток компетенций сотрудников. Кроме того, не всегда отслеживалась маржа по заказам, работа велась, в основном, со старыми клиентами. На основании этих проблем выявлены причины и разработаны решения для их устранения.

— Участие в программе дало не только получение новых теоретических знаний, но и огромный опыт работы в команде по диагностике и выявлению проблем на предприятии, а также умению грамотно составить План мероприятий по повышению производительности. Во время обучения есть возможность получить консультацию с ведущими экспертами в области стратегии, финансов, персонала, автоматизации, цифровизации и т.д. Рекомендую пройти данное обучение - не упустить шанс своего профессионального развития, - отметила руководитель проектного офиса ООО «Контрольный пакет» Светлана Чекурова.

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в нем могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
 
Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.
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