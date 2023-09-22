Благодаря нацпроекту руководители предприятий Башкортостана обучились по уникальной программе «Лидеры производительности»

Обучение реализовали Минэкономразвития России совместно с Всероссийской академией внешней торговли Министерства экономического развития РФ.



Курс обучения длился 6 месяцев и включал в себя очные и заочные модули. За все время были получены знания в области стратегического планирования, маркетинга и продаж. Обучены инструментам управления производством и персоналом. Были проработаны ключевые направления производительности труда, сформирован план их реализации на своем предприятии.



— «Лидеры производительности» - уникальная программа, основанная на лучших мировых компетенциях, необходимых руководителю в условиях динамических изменений для сохранения потенциала роста производительности труда. Участие в программе для компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» осуществлялась за счет средств из федерального бюджета, - рассказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Айрат Фахретдинов.





Выпускники поделились, что занимались внедрением инноваций – как организационных, так и технологических. Особо запомнилась практическая работа с конструктором, которая на практике изменила мышление о производительности, узких местах, экономии и эффективности предприятия. Используя методологию обучения, учащиеся на своих предприятиях обнаружили отсутствие системы постановки и мониторинга целей, текучесть кадров, недостаток компетенций сотрудников. Кроме того, не всегда отслеживалась маржа по заказам, работа велась, в основном, со старыми клиентами. На основании этих проблем выявлены причины и разработаны решения для их устранения.





— Участие в программе дало не только получение новых теоретических знаний, но и огромный опыт работы в команде по диагностике и выявлению проблем на предприятии, а также умению грамотно составить План мероприятий по повышению производительности. Во время обучения есть возможность получить консультацию с ведущими экспертами в области стратегии, финансов, персонала, автоматизации, цифровизации и т.д. Рекомендую пройти данное обучение - не упустить шанс своего профессионального развития, - отметила руководитель проектного офиса ООО «Контрольный пакет» Светлана Чекурова.





Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в нем могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.