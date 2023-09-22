Бойцы рассказали о службе в российской армии по контракту

Военные рассказали, что на фронте ни в чем не нуждаются. Форма и обмундирование есть полностью, а обучение на высшем уровне.



- Спим на ровном, в тепле, трехразовое питание, семьи пользуются льготами и ни в чем не нуждаются. Привилегий очень много, - рассказывают наши бойцы.



Получить более подробную информацию о военной службе по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).



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