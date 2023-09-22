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22 Сентября , 10:30

Бойцы рассказали о службе в российской армии по контракту

На гражданке у них были другие профессии, никак не связанные с армией.

 Военные рассказали, что на фронте ни в чем не нуждаются. Форма и обмундирование есть полностью, а обучение на высшем уровне.

- Спим на ровном, в тепле, трехразовое питание, семьи пользуются льготами и ни в чем не нуждаются. Привилегий очень много, - рассказывают наши бойцы.

Получить более подробную информацию о военной службе по контракту можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Также ответы на ваши вопросы вы можете получить в чат-боте https://t.me/bashbat02/2236

 

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