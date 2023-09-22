Чемпионат «ГеоВызов» в Башкирии – сплав науки и романтики

Церемония закрытия чемпионата, состоявшегося в парке «Патриот» в Чишминском районе, прошла торжественно и масштабно. Участники на территории парка состязались между собой. Здесь же они и жили, пройдя при этом самое «романтическое» испытание «Полевая стоянка», в котором они показали свои знания туристического быта. Показывали как правильно установить палатку, развести костер, оказать первую помощь при переломе, отравлении и ожоге.

На пресс-конференции директор Института геологии УФИЦ РАН Сергей Ковалев подчеркнул романтику, сопровождающую профессию геолога. Он также отметил, что обширные и основательные научные знания тоже не менее важны.

В церемонии закрытия чемпионата участвовали депутат Государственной Думы России Зариф Байгускаров, заместитель премьер-министра правительства Башкирии — руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов, министр экологии и природопользования региона Нияз Фазылов и заместитель министра образования Башкирии Инесса Косолапова.

Азамат Абдрахманов отметил, что приятно было встречать в республике участников мероприятия и радостно, что руководство «Роснедр» поддержало идею Главы РБ о проведении чемпионата в регионе. Он также добавил, что будущее геологии - в надежных руках.

Нияз Фазылов подчеркнул, что чемпионат помог всем, кто принял в нем участие, получить что-то новое и сделать выводы, в каком направлении развиваться.

Инесса Косолапова пожелала участникам увезти с собой кусочек любви к Башкирии и любви республики к ним.

По итогам чемпионата команда «Геоюниверс» Санкт-Петербургского горного университета получила Гран-при. «Геобарсы» (Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета) и «Нанесенные ветром» (Уфимский университет науки и технологий) разделили между собой первое место. На втором месте - команда «Разведка молотком» Уральского государственного горного университета, а на третьем - «Взрывные самоцветы» Южно-Уральского госуниверситета.

Победителям от спонсоров вручили полезные призы, которые пригодятся будущим геологам в полевой работе. Это - палатки, спальники, термосы и другое. Главный приз чемпионата - возможность стажировки по профессии в российских компаниях, например в «Башнефтегеофизике». Директор предприятия, весь коллектив которого следил за ходом состязаний, Денис Колесников заверил, что компания продолжит поддерживать соревнования, которые на будущий год планируется вновь провести в Башкирии.

Главный судья соревнований Игорь Бергазов обратился в заключение к участникам и подчеркнул, что организаторы ждут их на соревнованиях в следующем году.

Третьекурсница Санкт-Петербургского горного университета, планирующая поступить в аспирантуру и заняться научной работой, Полина Житкова , на чемпионте участвовала в испытании «Геохимия». Как признается девушка, поучаствовать ей предложили в деканате.

Гость республики из Казахстана, член команды «Геохаб» из Усть-Каменогорска, студент Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серекбаева Дастан Турсунгалиев участвовал в соревнованиях «Палеонтология». Он отметил, что в Уфе очень уютно - сказывается близость культур. При подготовке к чемпионату он изучал палеонтологию Башкирии.