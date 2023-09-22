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22 Сентября , 13:00

Четырехдневный крестный ход

С 22 по 25 сентября в Стерлитамаке проходит крестный ход, который охватит весь город и его промышленную зону.

Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход

В первый день, 22 сентября, крестный ход начался от Свято-Никольского собора, прошёл вдоль старого кладбища до посёлка Загородный. Далее процессия шестидесяти верующих с иконами и хоругвями проследовала от троллейбусного кольца «Ольховка» по улицам Гоголя и Халтурина до Татианинского храма. В первый день шествия участниками крестного хода с молитвами о благополучии города и горожан было пройдено десять с половиной километров.


Во второй день крестного хода шествие продолжится от Татианинского храма до моста через реку Стерля, далее процессия пройдёт от остановки «Ул. Бабушкина» мимо ОАО «Сода»и очистных сооружений до завода Строймаш. Затем по улицам Мичурина и Кошевого верующие пройдут до троллейбусной станции «Первомайский».Предполагается пройти 13 километров пути.


Маршрут третьего дня крестного хода таков: от троллейбусной станции «Первомайский» по улицам Ломоносова, Уфимской, Матросова до завода «Каустик» и далее по движению троллейбуса N 13 по улице Артема до храма Иоанна Предтечи.
25 сентября, в заключительный день шествия, верующие пройдут от храма Иоанна Предтечи по улице Артёма через улицу Караная Муратова по мосту через Стерлю до Загородного в направлении Свято-Никольского собора.


Фото Михаила Жмакина.

Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Четырехдневный крестный ход
Автор:Марина Воронова
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