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22 Сентября , 12:00

Глава Башкирии Радий Хабиров в Сочи наградил военкоров

Военные корреспонденты получили из рук главы Башкирии Радия Хабирова высокие награды республики.

Глава Башкирии Радий Хабиров в Сочи наградил военкоров
Глава Башкирии Радий Хабиров в Сочи наградил военкоров

Церемония награждения состоялась во время пресс-конференции, которая прошла сегодня, 22 сентября, в рамках XXVII форума современной журналистики «Вся Россия - 2023» в Сочи.

Среди награжденых — журналисты федеральных и республиканских средств массовой информации.

Так, ордена генерала Шаймуратова получили специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Коц, корреспондент Мультимедийного информационного центра «Известия» Эмиль Тимашев, корреспондент «Первого канала» Дмитрий Толмачев.

Медали генерала Шаймуратова Радий Хабиров вручил главному специалисту редакции информационных программ студии телевидения ТРК «Башкортостан» Рафику Ахметшину, редактору редакции оперативного контента студии телевидения ТРК «Башкортостан» Ильясу Батыргариеву и корреспонденту информагентства «Башинформ» Эдуарду Кускарбекову.

Фото: Николай ЧУКАЕВ.

 

Источник: Газета Респубика Башкортостан

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