Глава Башкирии Радий Хабиров встретится с российскими журналистами в Сочи

Модератором выступит председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Участвуя в башкирском форуме «Медиайыйын» в июне текущего года, он пригласил Главу республики на журналистский слёт.

«СМИ Башкирии можно ставить в пример другим регионам, — говорил он на „Медиайыйыне“. — Больше сотни изданий, очень много на национальных языках, всё очень четко работает. Очень мощный журналистский корпус. И власть республики очень поддерживает журналистов. Не случайно секретариат Союза журналистов России принял решение наградить Главу Башкортостана нашим почётным знаком „За заслуги перед профессиональным сообществом“. Такую награду получили только несколько губернаторов — именно те, которые постоянно поддерживают журналистов».

Тема выступления Радия Хабирова — «Башкортостан на СВО: СВОих не бросаем».

Приглашение руководителя Башкирии вполне закономерно, так как республика признана одним из лучших регионов по организации помощи участникам специальной военной операции. Кроме этого, Союз журналистов Башкирии презентует на форуме свою площадку с фотовыставкой и литературной экспозицией, а также организует медиазавтрак с брендовыми башкирскими десертами — мёдом и чак-чаком.