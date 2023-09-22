Как самостоятельно найти кадастрового инженера

Вход на платформу доступен по прямой ссылке: https://vk.cc/cr4o4b или через Госуслуги.



Сервис предоставляет возможность пользователю найти кадастрового инженера самостоятельно (из списка зарегистрированных на ЭПКР) и сформировать заказ на проведение работ.



Есть также возможность задавать исполнителю вопросы и пересылать файлы через специальный чат на платформе.



Через сервис можно заключать договоры подряда и подписывать их цифровыми подписями, в том числе с помощью Госключа.



Кроме того, в ЭПКР формируется рейтинг кадастровых инженеров на основе оценки качества их работы заказчиками – в сервисе можно оставить отзыв о работе конкретного специалиста.



Напомним, кадастровые работы нужны для составления технической документации на дома и земельные участки – межевой план, технический план или акт обследования. А для проведения таких работ приглашаются кадастровые инженеры.



При возникновении споров, полученные в результате кадастровых работ сведения, позволяют защитить имущественные права людей.



Найти кадастрового инженера на Госуслугах: https://vk.cc/cr4o0d



Смотрите также – полезные сервисы на портале Росреестра



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