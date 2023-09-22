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22 Сентября , 11:36

На еженедельном совещании с бизнес-шерифами обсудили актуальные меры поддержки для предпринимателей

20 сентября в Министерстве предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в онлайн-формате состоялось еженедельное совещание с бизнес-шерифами региона, на котором обсудили актуальные меры поддержки для предпринимателей. 

На еженедельном совещании с бизнес-шерифами обсудили актуальные меры поддержки для предпринимателей
На еженедельном совещании с бизнес-шерифами обсудили актуальные меры поддержки для предпринимателей
Руководитель службы продаж АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» Ильмира Валиева рассказала участникам совещания о программах льготного лизингового финансирования.  Сегодня в  лизинг предприниматели региона могут приобрести  не только новое оборудование, грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику, маломерные суда, транспортные средства для спорта и туризма,  но и объекты малой авиации. 

- Наша организация оказывает поддержку компаниям микро и малого бизнеса, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан. Процентные ставки составляют 6-8% годовых для отечественного и импортного оборудования соответственно. Условия лизинга предусматривают финансирование с индивидуальным графиком платежей и гарантированным минимальным авансовым платежом в размере от 0%, при поручительстве РГО. Срок лизинга – до 7 лет. Минимальная сумма договора составляет 500 тыс. рублей, максимальная – 50 млн рублей, - сообщила спикер. 

Об информационном сопровождении предпринимательских проектов рассказала начальник отдела связей с общественностью Министерства предпринимательства и туризма республики Гульшат Аделгильдина. Также она проинформировала участников совещания о ходе республиканского конкурса «Предприниматель года-2023», который проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен на популяризацию предпринимательской деятельности. 

Напомним, муниципальный этап завершается уже 15 октября. В конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории республики и осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее двух лет. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь: https://biznestur.bashkortostan.ru/documents/other/510634/ 
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
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