На еженедельном совещании с бизнес-шерифами обсудили актуальные меры поддержки для предпринимателей

Руководитель службы продаж АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» Ильмира Валиева рассказала участникам совещания о программах льготного лизингового финансирования. Сегодня в лизинг предприниматели региона могут приобрести не только новое оборудование, грузовой транспорт, автобусы, спецтехнику, маломерные суда, транспортные средства для спорта и туризма, но и объекты малой авиации.





- Наша организация оказывает поддержку компаниям микро и малого бизнеса, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан. Процентные ставки составляют 6-8% годовых для отечественного и импортного оборудования соответственно. Условия лизинга предусматривают финансирование с индивидуальным графиком платежей и гарантированным минимальным авансовым платежом в размере от 0%, при поручительстве РГО. Срок лизинга – до 7 лет. Минимальная сумма договора составляет 500 тыс. рублей, максимальная – 50 млн рублей, - сообщила спикер.





Об информационном сопровождении предпринимательских проектов рассказала начальник отдела связей с общественностью Министерства предпринимательства и туризма республики Гульшат Аделгильдина. Также она проинформировала участников совещания о ходе республиканского конкурса «Предприниматель года-2023», который проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и направлен на популяризацию предпринимательской деятельности.





Напомним, муниципальный этап завершается уже 15 октября. В конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели и юридические лица, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории республики и осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее двух лет. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь: https://biznestur.bashkortostan.ru/documents/other/510634/

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.