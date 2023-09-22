Президент РФ Владимир Путин посетил инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника – Валдай».

ИНТЦ – проект, нацеленный на развитие электронной промышленности, реализуется по поручению Президента с 2021 года. Инициатором проекта выступил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. В двух корпусах ИНТЦ площадью более 19 тысяч квадратных метров размещён дизайн-центр микроэлектроники, научные лаборатории и учебные аудитории передовой инженерной школы Новгородского университета (ПИШ), а также резиденты центра – 18 организаций, среди которых подразделения «Росгеологии», «Роскосмоса», «Ростеха».

Главе государства представили план второго этапа развития кластера, в рамках которого планируется строительство лабораторного блока, фуникулёра через реку Волхов и благоустройство набережной, включая парковую зону. Пояснения давал ректор Новгородского университета Юрий Боровиков.

Президент также посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» – проекта «Сбера», который даёт возможность бесплатно получить образование мирового уровня в сфере IТ. Помимо ИНТЦ кампусы «Школы 21» открыты в Москве, Новосибирске, Казани и Сургуте, всего в них обучается более четырёх тысяч человек, свыше двух тысяч уже проходят стажировки или успешно трудоустроены в крупнейшие IТ-компании страны. О подробностях реализации проекта главу государства информировали президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф и директор кампуса АНО «Школа 21» в Великом Новгороде Андрей Латышев.

Далее Владимир Путин ознакомился с экспозицией, посвящённой системе среднего профессионального образования в России. О её развитии Президенту доложили Министр труда и социальной защиты Антон Котяков и Министр просвещения Сергей Кравцов. В завершение осмотра Президент по видеосвязи принял участие в церемонии открытия федерального технопарка профессионального образования для обучения педагогов в Калуге. С кратким докладом выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша.