Президент РФ Владимир Путин встретился с победителями Чемпионата высоких технологий

В.Путин: Добрый день!

Всех вас рад видеть и хочу поздравить: так понимаю, что здесь победители конкурса. Он первый раз проводится, такой конкурс. Я вас всех поздравляю – с вас начинается история этого конкурса, и вы как раз победители на первом шаге, на первой итерации этого конкурса.

Уверен, что мы будем дальше двигаться по этой стезе, будем искать таких же молодых талантливых ребят, перспективных, умеющих добиваться успеха.

То, что вы прошли такой конкурс и являетесь победителями, это здорово ещё и потому, что это самые интересные направления сегодня. Насколько я понимаю, здесь и робототехника, и большие данные, и что-то ещё и ещё, что является самым важным, интересным и перспективным.

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Сергей Сергеевич [Кравцов], Министр просвещения, кивает головой. Знаю, что он обещал вас не только похвалить, но и соответствующим образом обеспечить вознаграждением за ваши труды – оно точно никому никогда не мешает, а вам пойдёт на пользу, в том числе и для реализации каких-то ваших ближних вопросов и ближних задач, которые вы собирались решать, в том числе и в сфере повышения своего профессионального уровня.

Желаю вам успехов в будущем и, если есть какие-то пожелания, пожалуйста, весь внимание – слушаю вас.

Пожалуйста, прошу.

М.Хролович: Добрый вечер, Владимир Владимирович!

Меня зовут Хролович Матвей, я студент четвёртого курса Новгородского агротехнического техникума и участник компетенции «геопространственная цифровая инженерия».

Мы с ребятами очень рады, что приняли участие в финале и добились успеха по своим компетенциям. Это очень важно для тех, кто учится на профессиях будущего. Финал был организован просто прекрасно, всё прошло отлично. Но всех участников волнует один вопрос: будет ли чемпионат проводится ежегодно?

В.Путин: А мы сейчас спросим у главного организатора. Я считаю, что нужно проводить мероприятия подобного рода.

Сергей Сергеевич, как?

С.Кравцов: Да, обязательно будем проводить ежегодно, Владимир Владимирович, очень важно для ребят. И в Петербурге профессионалы…

В.Путин: Это будет в ноябре, да?

С.Кравцов: В ноябре. И в Великом Новгороде по тем направлениям будущего тоже ежегодно будем проводить. Спасибо.

В.Путин: Всё, ответ получен.

М.Хролович: Спасибо большое.

В.Путин: Вам спасибо большое за то, что Вы проявляете к этому интерес, внимание и добиваетесь успеха. Садитесь, пожалуйста. Не отдавайте, пожалуйста, микрофончик.

Вы сказали, что Вы учитесь – как называется ваша специальность?

М.Хролович: Компетенция называется «геопространственная цифровая инженерия».

В.Путин: И чем Вы занимаетесь конкретно? Мне даже сложно воспринять…

М.Хролович: Это построение трёхмерных моделей из карт, из данных снимков, то есть с помощью беспилотников.

В.Путин: Для чего?

М.Хролович: Это может быть использовано вообще везде, то есть абсолютно во всех сферах: от сельского хозяйства до оборонного комплекса.

В.Путин: Да-да, я понимаю. А Вы-то сельским хозяйством занимаетесь, будете заниматься?

М.Хролович: У нас был взят сельскохозяйственный участок, мы получили снимок и по нему нарисовали полностью карту со всеми обозначениями.

В.Путин: Вы же получаете в целом как бы сельхозобразование, да?

М.Хролович: У нас техникум, да, агротехнический.

В.Путин: Где Вы видите возможности применения такой техники в сфере сельского хозяйства?

М.Хролович: Я думаю, что если какому-нибудь нашему местному, российскому производителю потребуется помощь в отрисовке участков, геодезическая какая-нибудь информация, то мы с радостью будем готовы помочь.

В.Путин: Вы знаете… Это просто реакция на уровне первой сигнальной системы, что называется: если Вы будете просто ждать, что к Вам придут за этим заказами, то это может очень долго продолжаться. Нужно искать области применения.

М.Хролович: Да, мы готовы.

В.Путин: [Нужно] заинтересовывать, информацию распространять пошире и искать партнёров – и вот это будет правильно. Не просто так – сделали интересно, хорошо, красиво, востребовано должно было бы быть. Но если никто об этом не знает, то тогда и сложно будет продвигать эти разработки. Нужно, чтобы об этом знали, пошире нужно работать в этом смысле.

Надо с коллегами поговорить, в том числе и в данном случае с Патрушевым Дмитрием Николаевичем, и с другими. Сейчас мы с «Росгеологией» разговаривали – у них востребовано будет. Надо помочь им продвигать эти идеи, эти разработки.

М.Хролович: Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо Вам.

Пожалуйста.

И.Васильенов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Васильенов Иван. Этот чемпионат стал для меня первым серьёзным мероприятием, на котором я смог познакомиться с огромным количеством инновационного оборудования. В принципе, всё прекрасно организовано. Мне очень понравилось участвовать в такого рода мероприятии.

Я хотел бы задать вопрос. Сейчас на чемпионате восемь компетенций по самым перспективным направлением. Как Вы считаете, в будущем какие из этих направлений будут наиболее востребованы?

В.Путин: Вы знаете, мы не так давно с Правительством договорились, что Правительство специальную структуру создаст для того, чтобы определять эти наиболее востребованные компетенции и специальности. Очень всё быстро меняется, и эти изменения требуют новых компетенций. Эта правительственная структура должна будет нам каждый раз обновлять эти предпочтения на ближайшие пять лет.

Здесь и то, что Ваш коллега – от Вас справа – только что говорил по поводу агропромышленного комплекса и всего, что с этим связано. А здесь и генетика, и всякие аграрные, и другие дисциплины: это и беспилотный транспорт, робототехника, высокие технологии в широком смысле слова, использование искусственного интеллекта, использование больших данных и так далее.

Но повторяю ещё раз: Правительство должно будет на каждые пять лет обновлять этот список приоритетов.

И.Васильенов: Спасибо большое.

В.Путин: Пожалуйста.

Пожалуйста, прошу Вас.

Д.Шлег: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Я из Новгородской области, меня зовут Шлег Дмитрий.

Сегодня многие колледжи оснащены современным оборудованием и лабораториями, но сами здания зачастую не соответствуют. Многие ребята, которые учатся, [приезжают] из отдалённых городов или области – им приходится жить в плохих условиях.

Я знаю, что на данный момент ремонтируются школы. А можно ли запланировать программу по ремонту колледжей и общежитий?

В.Путин: У нас есть программа строительства и ремонта школ.

(Обращаясь к С.Кравцову.) Сколько мы уже – две тысячи почти отремонтировали?

С.Кравцов: Да, две тысячи отремонтировали.

В.Путин: И на ближайшие три года должны будем отремонтировать, привести в порядок ещё почти шесть.

Но что касается колледжей, то материальная база колледжей закреплена за региональным уровнем управления прежде всего. В Новгородской области – сейчас губернатор докладывал – соответствующая программа существует.

(Обращаясь к А.Никитину.) Сколько вы общежитий уже привели в порядок и дальше будете это делать?

А.Никитин: Мы четыре сделаем в этом году и десять до 2026 года. Но с федеральной поддержкой тоже, конечно.

В.Путин: Федерация, федеральный бюджет, конечно, помогает, поддерживает. Вот мы завершим программу по школам. Я думаю, что – параллельно и так уже делаем, поддерживаем регионы – и дальше будем это делать обязательно, потому что подготовка специалистов на уровне колледжей на данный момент в высшей степени востребована. Потому что экономике, промышленности очень нужны специалисты этого класса, этого уровня, причём именно хорошо подготовленные специалисты – на современном оборудовании.

Но, разумеется, чтобы жизнь была полноценная, здесь недостаточно только хорошего оборудования, хотя это ключевой момент. Сами здания этих учреждений – нужно, чтобы молодые люди жили в нормальных условиях, это понятно. Будем, конечно, к этому стремиться. Хотя давайте Ломоносова вспомним: он вообще пешком шёл – так говорят. Ни на метро не ездил, ни на самолёте не летел – пешком шёл к знаниям. Это не значит, что все должны жить в сараях в связи с этим, вспоминая Ломоносова. Это понятно, постепенно будем это всё делать.

Сейчас только мы присутствовали при открытии очень хорошего, крупного центра, через который будет проходить десять тысяч специалистов в год – в Калуге. Таких центров будем открывать всё больше и больше. И, конечно, обязательно с коллегами ещё поговорим по регионам, хотя сейчас и так внимания уделяется много, но есть чем ещё заниматься и над чем работать.

Д.Шлег: Спасибо Вам.

В.Путин: А у Вас какая специальности?

Д.Шлег: У меня специальность «строительство и эксплуатация зданий и сооружений», я учусь в Новгородском строительном колледже.

В.Путин: Строительство. Знаете, как бурно развивается ваша отрасль сегодня? Мы рекорд поставили по жилищному строительству: ни в советские времена, ни в российские никогда столько не строили – никогда. И, судя по всему, в этом году будет рекорд, и в следующем году будет очень хороший показатель.

А строительство, оно же не только жилищное строительство – промышленное строительство, дорожное строительство. Очень интересный вид деятельности, очень. Судьба такая, судьба: лечить, строить – самые благородные вещи. Так что хороший очень выбор.

Желаю Вам успехов.

Д.Шлег: Спасибо большое.

В.Путин: Так, всё?

Поздравляю вас ещё раз с результатами.

Министр сказал: сейчас в Петербурге будет ещё один конкурс – большой, хороший, «Профессионалы» называется, где-то во второй половине ноября, в конце ноября. Может быть, кто-то из ребят тоже примет участие, и обязательно будут победители в этом петербургском конкурсе.

Поздравляю вас ещё раз и желаю всего самого хорошего. Всего хорошего, ребята!

До свидания!