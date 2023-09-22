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22 Сентября , 11:05

Районная газета из Башкирии презентовала свой проект про СВО на Сочинском форуме

Издание «Зианчуринские зори» презентовало свой проект, посвящённый участникам специальной военной операции, на площадке «Копилка проектов российской прессы» XXVII форума современной журналистики в Сочи.

Районная газета из Башкирии презентовала свой проект про СВО на Сочинском форуме
Районная газета из Башкирии презентовала свой проект про СВО на Сочинском форуме

Как рассказала редактор издания Виктория Куянова-Демидова, идея выпустить книгу появилась в день проводов первой партии мобилизованных 26 сентября 2022 года. Книга вышла тиражом 200 экземпляров.

«Часть тиража мы раздали бесплатно — в основном родным и близким погибших солдат. Тираж обошелся нам в 100 тысяч рублей. Вы спросите — где мы взяли деньги? Я договорилась с главой администрации о предоплате — мы смогли убедить руководство района в том, что книга непременно должна быть в каждой библиотеке района. 35 книг по библиотекам, плюс 50 экземпляров администрация отправила на СВО. Так тираж практически окупился. Все вырученные средства от продажи книги пойдут на помощь нашим бойцам, кто сегодня там, на спецоперации. 30 тысяч рублей мы уже отправили с гуманитарным конвоем. Еще 30 тысяч на подходе. А коллегам хочу сказать, если вы еще не сделали это — смело вперед», — посоветовала главред газеты.

Также Виктория Куянова-Демидова рассказала, что обе редакции издания — башкирская и русская, оставались после работы вязать носки, перчатки и балаклавы. Эти вещи отправлялись в зону СВО вместе с районным гуманитарным грузом. А чтобы почтить память погибших, на одной из центральных улиц райцентра Исянгулово разместили 12-метровый баннер с фотографиями бойцов.

Как сообщал Башинформ, в рамках Сочинского форума в пятницу, 22 сентября, состоится встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова с журналистами на тему «Башкортостан на СВО: СВОих не бросаем».

Источник: ИА "Башинформ". 

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