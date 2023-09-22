В Стерлитамакском Дворце пионеров и школьников им А.П.Гайдара состоялось торжественное открытие Всероссийского патриотического форума «Вперёд к победам!»
В Стерлитамаке открылся форум юных патриотов
К нам в город приехали школьники патриотических клубов из Москвы, Уфы и других городов Башкортостана. В программе мастер-классы, волонтёрские и добровольческие практики «Пусть светит!», тренинги и многое другое.
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