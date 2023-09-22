"Здесь ещё столько непознанного!"

21 сентября в Гафурийском районе радушно приняли участников первого Международного геологического чемпионата "ГеоВызов". Напомним, событие проходит в Башкирии с 16 по 22 сентября среди команд 13 регионов России, а также Казахстана.



На родину прославленного башкирского поэта студентов и сопровождающих лиц, всего около двухсот человек, доставили большими комфортабельными автобусами. После полуторачасовой поездки они въехали в село Красноусольское, а затем высадились в одном из самых удивительных уголков республики.



Святые ключи у санатория "Красноусольск" - место притяжения тысяч туристов и отдыхающих, учёных, верующих, а также людей, нуждающихся в исцелении от различных недугов. Здесь повсюду бьют родники минеральной воды, расположены уникальные памятники природы, сделаны потрясающие геологические открытия, на основе которых Гафурийский район "получил" от ЮНЕСКО первый в России "золотой гвоздь" - маркер точки отсчёта древнейшего периода времени. Речь о Сакмарском веке (ярусе), который начался 294 миллиона лет назад и длился 10 миллионов лет.

Кроме того, окрестности села Курорта (находится в 4 км от райцентра) - место явления одной из самых загадочных икон - Табынской Божией Матери, в связи с чем сюда ежегодно стекаются тысячи религиозных паломников.



В преддверии увлекательного экскурса по знаменитым местам многочисленных участников геологического чемпионата тепло приветствовал глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов. Местный национальный колорит искусно передали в своём выступлении артисты Саитбабинского историко-культурного центра. Потомки древнего рода «Табын», приехавшие из самой большой башкирской деревни, по обычаю встречали студентов караваем с солью. Ну а неподалеку ремесленники предлагали гостям товары собственного производства – продукцию пчеловодства, которую можно было продегустировать, а также натуральные изделия из глины, сувениры и украшения из редких камней и металлов.

Оценив местное гостеприимство, молодые геологи в сопровождении двух опытных гидов, специалистов по геологии и краеведению Айрата Минибаева и Ильгиза Урманшина прошлись по набережной реки Усолка. Живописные виды на бальнеологический курорт «Красноусольск» не оставили никого равнодушным, а наибольший интерес у студентов, конечно же, вызвал геологический разрез «Усолка».



Все, что было на данной территории 294 миллиона лет назад, прекрасно сохранилось и представлено в окаменелом состоянии в этих слоях, - отметил председатель Гафурийского отделения Русского географического общества, финалист конкурса «Лидеры туриндустрии Башкортостана -2022» Айрат Минибаев.



В свободное от работы время Айрат Ришатович сопровождает туристов разных возрастов, студентов и учёных, приезжающих в Гафурийский район для изучения его истории. Поэтому о разреах он знает практически всё.



Окаменелые отпечатки древнейших форм жизни, следы растительности, кораллы, моллюски, кристаллические отложения… Для кого-то обычные камешки, а для будущих ученых – артефакты, которые не терпелось детально рассмотреть, представляя, какой была жизнь в этих краях, сотни миллионов лет назад скрытых под толщей воды. Благо, материала для изучения оказалось в изобилии: основание геологического разреза на всем его протяжении в десятки метров просто усыпано предметами геологического и палеонтологического интереса.



- У нас в Тюмени не так много мест, являющихся геологическими памятниками, - поделилась своими впечатлениями участница чемпионата «ГеоВызов» Яна, студентка третьего курса Тюменского индустриального университета. - А в Башкирии, куда ни глянь, такие потрясающие обнажения, что просто удивительно. Прекрасный край для проведения практики, геологических слётов. Я очень рада, что сюда приехала! Кроме того, насколько я знаю, здесь масса месторождений с удивительной минералогией – гранатами, корундами. Было бы здорово в следующий раз увидеть и их!



Башкирия и Гафурийский район, уверяет Яна, останутся в её памяти навсегда, теперь у студентки даже появилась мечта вернуться, но уже на больший срок – неделю, может даже месяц. За одну экскурсию всего не осмотришь.



Глицериновые и сероводородные ванны по берегам реки Усолка, православные купальни с ключевой водой, молебный грот у подножия скалы, на которой возвышается часовня и конечно знаменитые дикие утки, которые настолько привыкли к постоянному вниманию людей, что кормятся прямо с рук. Всё это и многое другое юные гости Гафурийской земли, даже в режиме непродолжительного визита, смогли оценить по достоинству.



Немного утомленные, но очень довольные, студенты вернулись к исходной точке своего маршрута, где их уже дожидались автобусы. Подкрепившись и получив памятные подарки и сувениры, а также добрые пожелания от гафурийцев, они тронулись в обратный путь.



Надеемся, их увлеченность профессией ещё не раз побудит их вернуться в Башкирию и Гафурийский район, где ещё столько возможностей для удивительных открытий и профессионального развития.



Фото Касима Латыпова.