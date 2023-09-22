"Здесь ещё столько непознанного!"

На родину прославленного башкирского поэта студентов и сопровождающих лиц, всего около двухсот человек, доставили большими комфортабельными автобусами. После полуторачасовой поездки они въехали в село Красноусольское, а затем высадились в одном из самых удивительных уголков республики.
Святые ключи у санатория "Красноусольск" - место притяжения тысяч туристов и отдыхающих, учёных, верующих, а также людей, нуждающихся в исцелении от различных недугов. Здесь повсюду бьют родники минеральной воды, расположены уникальные памятники природы, сделаны потрясающие геологические открытия, на основе которых Гафурийский район "получил" от ЮНЕСКО первый в России "золотой гвоздь" - маркер точки отсчёта древнейшего периода времени. Речь о Сакмарском веке (ярусе), который начался 294 миллиона лет назад и длился 10 миллионов лет.
Кроме того, окрестности села Курорта (находится в 4 км от райцентра) - место явления одной из самых загадочных икон - Табынской Божией Матери, в связи с чем сюда ежегодно стекаются тысячи религиозных паломников.
В преддверии увлекательного экскурса по знаменитым местам многочисленных участников геологического чемпионата тепло приветствовал глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов.
Местный национальный колорит искусно передали в своём выступлении артисты Саитбабинского историко-культурного центра. Потомки древнего рода «Табын», приехавшие из самой большой башкирской деревни, по обычаю встречали студентов караваем, чак-чаком и кумысом. Ну а неподалеку ремесленники предлагали гостям товары собственного производства – продукцию пчеловодства, которую можно было продегустировать, а также натуральные изделия из глины, сувениры и украшения из редких камней и металлов.
Оценив местное гостеприимство, молодые геологи в сопровождении двух опытных гидов, специалистов по геологии и краеведению Айрата Минибаева и Ильгиза Урманшина прошлись по набережной реки Усолка.
Живописные виды на бальнеологический курорт «Красноусольск» не оставили никого равнодушным, а наибольший интерес у студентов, конечно же, вызвал геологический разрез «Усолка».
В свободное от работы время Айрат Ришатович в качестве гида сопровождает туристов разных возрастов, студентов и учёных, приезжающих в Гафурийский район для изучения его истории. Поэтому о разрезах он знает практически всё.
Окаменелые отпечатки древнейших форм жизни, следы растительности, кораллы, моллюски, кристаллические отложения… Для кого-то обычные камешки, а для будущих ученых – артефакты, которые им не терпелось детально рассмотреть, представляя, какой была жизнь в этих краях, сотни миллионов лет назад скрытых под толщей воды. Благо, материала для изучения оказалось в изобилии: основание геологического разреза на всем его протяжении в десятки метров просто усыпано предметами геологического и палеонтологического интереса.