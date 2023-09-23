Башкирия получит федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов

"Теперь мы будем еще активнее заманивать туристов в Башкортостан. Мы – в числе регионов, которые получат дополнительные федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов.



Сумма достойная - 672 млн рублей. Это значит, что в целом на развитие инфраструктуры туризма региона в 2023–2024 годах мы смогли привлечь 1,48 млрд рублей – рекордный объем федеральной поддержки. Башкортостан стал одним из лидеров в России в этом направлении.



С помощью этих средств мы реализуем 150 инвестпроектов в сфере туризма в 36 районах нашей республики. Общая их сумма вместе с поддержкой от республики и средствами самих инвесторов - 3,7 млрд рублей. Больше всего тут отличились Нуримановский, Белорецкий и Бурзянский районы.



Башкортостан становится всё привлекательнее для туристов, в этом году турпоток к нам стал на треть больше, чем год назад, и составил 1,4 млн поездок. Мы вторые в Приволжье и двенадцатые в России в этих направлениях.



Нам есть что показать гостям и что рассказать о нашей республике. К уникальным природным особенностям нашего региона мы добавляем достойную инфраструктуру, над улучшением которой работаем.



Добро пожаловать в Башкортостан!

Башҡортостанға рәхим итегеҙ!"