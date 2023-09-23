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23 Сентября , 10:56

Башкирия получит федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов

Об этом рассказал в социальных сетях Глава Башкирии Радий Хабиров:

Башкирия получит федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов
Башкирия получит федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов

"Теперь мы будем еще активнее заманивать туристов в Башкортостан. Мы – в числе регионов, которые получат дополнительные федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов.

Сумма достойная - 672 млн рублей. Это значит, что в целом на развитие инфраструктуры туризма региона в 2023–2024 годах мы смогли привлечь 1,48 млрд рублей – рекордный объем федеральной поддержки. Башкортостан стал одним из лидеров в России в этом направлении.

С помощью этих средств мы реализуем 150 инвестпроектов в сфере туризма в 36 районах нашей республики. Общая их сумма вместе с поддержкой от республики и средствами самих инвесторов - 3,7 млрд рублей. Больше всего тут отличились Нуримановский, Белорецкий и Бурзянский районы.

Башкортостан становится всё привлекательнее для туристов, в этом году турпоток к нам стал на треть больше, чем год назад, и составил 1,4 млн поездок. Мы вторые в Приволжье и двенадцатые в России в этих направлениях.

Нам есть что показать гостям и что рассказать о нашей республике. К уникальным природным особенностям нашего региона мы добавляем достойную инфраструктуру, над улучшением которой работаем.

Добро пожаловать в Башкортостан!
Башҡортостанға рәхим итегеҙ!"

Башкирия получит федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов
Башкирия получит федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов
Башкирия получит федеральные субсидии на строительство модульных отелей, глэмпингов, кемпингов
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