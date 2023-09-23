Детской больнице Стерлитамака - 80 лет

Поздравить юбиляров на торжество пришли заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Ирина Кононова, заместитель главы администрации города Михаил Григорьев, председатель городского Совета Сергей Бойков, председатель городской организации профсоюза работников здравоохранения Азат Курбангалеев.

Напомнив, что Стерлитамакская детская больница входит в тройку ведущих детских больниц республики, Ирина Вячеславовна пожелала высоко нести знамя своего учреждения. Лучшие работники лечебного учреждения были отмечены министерскими благодарственными письмами и грамотами.

«За этими десятилетиями стоит самоотверженный труд врачей и младшего медперсонала, – сказал в своём видеообращении глава города Рустем Газизов (в день празднования он находился в Уфе и не смог лично поприсутствовать на вечере). – Работа с детьми – особенно в критической ситуации требует чуткости, терпения и мудрости. Спасибо всем сотрудникам больницы за профессионализм и глубокое чувство ответственности. Крепкого здоровья вам и вашим маленьким пациентам».

Заместитель главы администрации города Михаил Васильевич Григорьев присовокупил к поздравлениям почётные грамоты администрации города и подарок детей художественной школы: рисунки, которые должны украсить обновлённую после капремонта клинику.

Председатель горсовета Сергей Бойков сказал: «Я думаю, вы можете гордиться своим коллективом, который самоотверженно и своевременно оказывает профессиональную помощь. Желаю, чтобы вы сохраняли в своих сердцах тепло и доброту, что дарите детям». Юбиляров поздравили председатель городского комитета профсоюза работников здравоохранения города Азат Курбангалеев и, конечно же, главный врач детской больницы Борис Шарипов.

Свои поздравления внесли и юные дарования из творческих коллективов города.

Фото: пресс-служба администрации ГО г. Стерлитамак.