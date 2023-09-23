Глава Башкирии пообещал помочь музею имени Загитова

Поскольку пресс-конференция с руководителем региона была посвящена теме СВО, то и вопрос внучатой племянницы героя, секретаря Союза журналистов РФ Юлии Загитовой относительно музея, оказался актуальным.

Напомним, Гази Загитов родился в 1922 году в деревне Янагушево Мишкинского района Башкирии. В составе штурмовой группы гвардии капитана Владимира Макова 30 апреля 1945 года в 22.40 он одним из первых водрузил знамя на статуе богини Победы на здании Рейхстага. Не на куполе, а именно на статуе. В докладе маршалу Георгию Жукову так и было сказано: «...повесили знамя на какую-то женщину».

В деревне Янагушево и в башкирской столице Уфе есть улицы Гази Загитова, одна из уфимских гимназий носит его имя. Кроме того, глава республики дал указание установить памятник герою в столичном парке Победы.

По словам Юлии Загитовой, родственники героя с девяностых годов стали собирать артефакты, связанные с Гази Загитовым. Задолго до того, как стало известно, что он был в составе той самой штурмовой бригаде и участвовал в операции поднятия флага СССР над Рейхстагом.

Все эти артефакты сегодня хранятся в упомянутом музее, но помещение ветхое, что пагубно влияет на состояние экспонатов. Зимой температура здесь не поднимается выше шести градусов тепла и проводить в таких условиях экскурсии сложно.

«Мы хотим попросить у вас помощи, нам кажется, что личность Гази Загитова достойна более пригодного музейного помещения. Кроме того, хорошо бы к деревне Янагушево проложить асфальт, иначе туда трудно добираться», — сообщила секретарь СЖ РФ.

Глава республики поручил ответственным лицам проработать обозначенные проблемы. По его словам сейчас в республике планомерно наводится порядок с мемориалами — это музеи, памятники, захоронения.

«Во время Великой Отечественной войны из Башкортостана ушли защищать Родину примерно 780 тысяч человек. Половина из них не вернулись с полей сражения. Поэтому у нас очень много захоронений и памятников. А сейчас рядом с ними появляются новые: наши ребята также, как их деды и прадеды, горят в танках и становятся героями. Так что вы задали важный вопрос. Мы обязательно продолжим эту работу, в том числе конкретно в этой деревне», — подчеркнул Радий Хабиров.

Фото Николая Чукаева.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"