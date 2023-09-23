Президент РФ Владимир Путин провёл расширенное заседание Президиума Государственного Совета

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Ровно год назад здесь, в Великом Новгороде, с участием ведущих вузов и компаний мы подробно обсуждали проект по реализации передовых инженерных школ, одна из которых уже работает на базе Новгородского университета, готовит кадры, в том числе для инновационного центра «Интеллектуальная электроника – Валдай». Его резиденты, высокотехнологичные компании, разворачивают в регионе свои проекты, создают новые рабочие места.

Хотел бы поблагодарить губернатора Андрея Сергеевича Никитина и его команду за такой системный, основательный подход. Для жителей, для молодёжи создаются возможности получать передовые навыки, трудиться в перспективных секторах, получать достойную зарплату, а бизнес может привлекать подготовленные, квалифицированные кадры, опираться на них, решая задачи развития компаний, отраслей, экономики страны в целом.

Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, её социального измерения. Вместе с тем это и показатель того, что рост экономики может столкнуться с дефицитом трудовых ресурсов. Ну что значит «может столкнуться» – мы знаем, что он уже сталкивается, такая проблема уже существует, и мы должны этот фактор учитывать, реагировать на долгосрочную перспективу.

Сейчас важно, что снижение безработицы носит системный, структурный характер, является результатом в том числе, конечно, и наших последовательных усилий по целому ряду направлений.

Прежде всего в субъектах Федерации с исторически высокой безработицей – а это целый ряд регионов Сибири, Дальнего Востока, Северо-Кавказского федерального округа – за счёт реализации инвестиционных проектов, в целом развития территорий создаются новые рабочие места, а также развиваются форматы удалённой занятости.

Безусловно, отдельные города и населённые пункты, а порой и целые агломерации по-прежнему испытывают дефицит рабочих мест, нехватку. Кроме того, особое внимание следует уделить и регионам с низким качеством занятости, где формально у людей вроде бы работа есть, но их зарплаты и доходы серьёзно отстают от средних показателей по стране.

Я просил бы Татьяну Алексеевну Голикову каждый такой случай рассмотреть на межведомственной рабочей группе по восстановлению рынка труда и предложить соответствующие меры поддержки.

Далее. Правительство реализует специальную программу, результатом которой уже стало постепенное, но последовательное снижение молодёжной безработицы – а она, как известно, повыше, чем в целом по стране.

На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия, потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, десяти лет, число молодых людей у нас будет расти. К 2030 году, например, в стране – по предварительным подсчётам, конечно, по предварительным данным анализа – будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24 лет. А в 2035 году – уже 9,7 миллиона, это на 2,4 миллиона больше, чем сейчас. (Обращаясь к Т.Голиковой.) Да, Татьяна Алексеевна? Всё правильно.

Это в том числе, конечно, и знаковый результат наших усилий в сфере демографии – за прошлые годы, конечно, да и сейчас мы стараемся делать здесь всё по максимуму.

Сейчас мы с вами должны их приумножить, наши усилия, создать для молодёжи все условия для успешного карьерного старта. Обязательно ещё вернусь к этой теме в разрезе профессионального образования.

В целом отмечу, что меры по развитию рынка труда должны и дальше подкреплять наши шаги в сфере демографии, это всё одно с другим, безусловно, связано.

Для этого уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего, 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособие на ребёнка до полутора лет. Мы об этом в Правительстве долго дискутировали, решение принято, надеюсь, всё это будет работать в нужном нам направлении. Сохранится и пособие по уходу за детьми-инвалидами при частичной занятости родителей или опекунов, которые осуществляют такой уход.

Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов специальной военной операции, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела. Всё это задачи специального государственного фонда «Защитники Отечества». Я сегодня в новгородском отделении [фонда] побывал, посмотрел, как устроена его работа. Рассчитываю, что его отделения уже активно работают во всех субъектах Федерации и будут наращивать темпы этой работы, это очень важное направление.

Подчеркну: нужно делать всё возможное, чтобы наши герои – в полном смысле это герои, наши ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи. Там молодых людей очень много. Такое же всемерное содействие должны получать и члены семей товарищей, которых мы утратили. Вновь прошу руководителей регионов держать все эти вопросы на личном контроле. Уважаемые коллеги, я это подчёркивал много раз. Я вижу ваши усилия, они дают результат, и прошу такую же планку держать.

Уважаемые коллеги, сейчас особо остановился на поддержке граждан, которые сталкиваются со сложностями в поиске работы. Конечно, хотелось бы от вас тоже услышать ваши соображения, идеи, предложения на этот счёт – как помочь людям, причём вне зависимости от возраста, скажем, и некоторых других обстоятельств, связанных с прошлой подготовкой.

Выступая на Петербургском экономическом форуме, уже говорил о нашей системной задаче, а именно: в горизонте текущего десятилетия перейти к экономике высоких заработных плат. Это важнейший ориентир для отечественных компаний и, безусловно, для всех уровней власти при выработке мер экономической и социальной политики.

Какова ситуация на данный момент с уровнем заработной платы, заработными платами вообще? По итогам июля их рост составил 10 с половиной процентов в реальном выражении.

Это хорошо, конечно, нужно поддержать такую тенденцию, сделать её устойчивой, а для этого государство должно помочь людям всех возрастов стать более профессиональными, квалифицированными, а значит, и конкурентными на рынке труда. Речь о том, чтобы создать для граждан реальные возможности пополнять свой багаж знаний, постепенно обновлять свои умения и навыки, компетенции. На эти задачи должна быть нацелена вся наша система образования и, разумеется, воспитания.

Прежде всего здесь надо и дальше системно, последовательно выполнять намеченные планы. Имею в виду программы строительства, ремонта и оснащения школ, развития дополнительного образования, а также качественного улучшения материально-технической базы колледжей, техникумов и вузов.

Сейчас с ребятами встречался, которые в колледжах работают, они скромно себя вели, хотя и чемпионы нашего нового конкурса [Чемпионата высоких технологий], значимого в этой сфере, но один из вопросов, конечно, – это условия проживания. Это понятно.

Добавлю также, что в рамках среднего и высшего профобразования следует шире использовать новые подходы, а именно: получение сразу нескольких квалификаций и даже смену специальностей и направлений подготовки в ходе учёбы.

Повторю: мы внедрили такие новации именно в интересах молодёжи, чтобы она была максимально готова к началу трудовой карьеры, чтобы у молодых людей было больше возможностей реализовать себя и в разных отраслях, и в разных регионах нашей страны.

Подчеркну: по всем направлениям развития образования и подготовки кадров усилия следует только наращивать. И чтобы результат был действительно системным, мы должны ясно понимать, какие специалисты понадобятся нашей экономике, предприятиям уже в ближайшей перспективе – сегодня, конечно, и в ближайшей перспективе. Обязательно учитывать формирующиеся тенденции технологического, индустриального развития.

Именно поэтому ежегодно будем формировать пятилетний прогноз потребностей в кадрах на уровне всей экономики. И конечно, без бизнеса, без коллег, которые работают в реальном производстве, мы эту задачу не решим, это должна быть совместная задача.

Прошу со всей ответственностью включиться в эту работу и бизнес, и субъекты Федерации, а Правительство – создать современный, удобный механизм, который позволит составлять такой прогноз в разрезе конкретных регионов, отраслей и профессий и, что крайне важно, учитывать национальные проекты, инфраструктурные программы, перспективы развития городов да и целых территорий, инвестиционные планы госкорпораций и частных компаний.

Первый такой прогноз должен быть подготовлен уже в следующем году, и именно на его основе будем теперь рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профобразованием. Такое планирование нужно начать уже с 2025/2026 учебного года. При этом обязательно учитывать и результаты национальных рейтингов образовательных организаций, прежде всего с точки зрения трудоустройства их выпускников.

Я хотел бы, чтобы все коллеги услышали меня, особенно руководители наших вузов, колледжей, техникумов. Об эффективности вашей работы, уважаемые коллеги, в значительной степени будем судить по тому, насколько востребованы ваши выпускники отечественными предприятиями и организациями. Если при дефиците кадров в стране молодой человек не может найти работу, возникает целый ряд абсолютно закономерных вопросов: необходимы ли экономике те специалисты, те компетенции, которые вы готовите, и как сработали учебные заведения, его коллективы, насколько полно, качественно подготовлен к будущей работе выпускник?

Поэтому наставники вузов, техникумов, что называется, на кончиках пальцев, конечно, должны чувствовать изменения на рынке труда, реагировать на них своевременно, не дожидаясь каких-то сигналов сверху. Надо напрямую работать с теми, ради кого вы работаете, и, безусловно, налаживать предметное взаимодействие с работодателями с этой целью, причём прямо у себя – в конкретном городе, в регионе.

Также рассчитываем, что и отечественный бизнес будет наращивать инвестиции в развитие навыков и умений своих будущих работников, управленцев, лидеров и коллективов. Я вижу, конечно, мы с вами понимаем, такой процесс имеет место быть, он налаживается, просто нужно постоянно уделять этому должное внимание.

Что касается уже работающих людей, то должен быть создан эффективный механизм с трёхсторонними обязательствами: работодателя, работника и органов власти – в рамках ученического договора. Напомню, что его смысл в том, что сотрудник будет учиться за счёт компании, а затем выполнять более квалифицированную, а значит, и более оплачиваемую работу. Хотел бы подчеркнуть: такой механизм призван помочь людям приобретать новые навыки и даже профессии в течение всей жизни так, как этого требует стремительное технологическое развитие в мире.

Уважаемые коллеги, повышение уровня квалификации граждан является важнейшим фактором формировании экономики и повышения уровня заработной платы. Таким же значимым условием должен стать и рост производительности труда – это прописная истина и базовое условие.

Первое – это наращивание инвестиционной активности отечественного бизнеса, дальнейший рост вложений в основной капитал. Отмечу, кстати, что во втором квартале рост инвестиций продолжился и составил плюс 12,6 процента год к году. Хороший показатель.

Такую положительную динамику нужно обязательно поддержать. Для этого все инструменты, направленные на поддержку инвестиций, должны работать эффективно. Я обращаю на это внимание Правительства и наших коллег в субъектах Федерации.

Второе – это оптимизация самих производственных процессов через внедрение технологий бережливого производства. Возможности здесь очень большие.

Приведу показательный пример. Так, за пять лет у более чем четырёх тысяч предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда» прирост добавленной стоимости в общей сложности составил 306 миллиардов рублей, причём для этого не понадобилось увеличивать численность персонала, нужно было просто более эффективно использовать кадровые, технические ресурсы – и коллегам это удалось.

Необходимо максимально расширить применение этих подходов на всю экономику и социальную сферу. Соответствующие поручения по отдельным направлениям уже сформулированы и даны. Не по всем из них, прямо скажем, ведётся предметная работа. Здесь коллегам из Правительства нужно действовать подчас более активно, ориентироваться на достижение конкретных результатов. Здесь есть над чем работать, мы всё это понимаем, но, я сказал, есть конкретные положительные примеры, на них и нужно ориентироваться.

Третье – это повышение автоматизации за счёт применения более современного и производительного оборудования, а также активное внедрение роботов в промышленность и сферу услуг, применение беспилотного транспорта как на земле, так и в воздухе, причём именно на основе российских технологий.

Кроме того, необходимо шире задействовать новые технологические решения, в том числе на базе искусственного интеллекта. Хотелось бы ещё раз повторить: они должны сыграть одну из ключевых ролей в трансформации рынка труда на ближайшее десятилетие.

Поэтому необходимо расширять изучение информационных технологий и искусственного интеллекта в рамках учебных программ, развивать новые образовательные форматы, такие, например, как «Школа 21», которая открылась буквально на днях в Великом Новгороде, – сейчас мы, только что, с этим знакомились.

Уважаемые коллеги, практические действия по всем обозначенным сейчас направлениям должны быть составной частью нашей экономической политики, и действовать здесь, безусловно, нужно в тесной связке – я уже об этом говорил – и регионам, и федеральному центру, и бизнесу.

Вчера и сегодня вместе с представителями Правительства, объединений работодателей на специальном семинаре, как мне известно, обсуждались конкретные инициативы комиссий Государственного Совета. Я просил бы подробно об этом рассказать. Давайте с этого и начнём.

Пожалуйста, Андрей Сергеевич Никитин.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники заседания!

Мы впервые рассматриваем тему развития рынка труда на заседании Президиума Госсовета, и впервые в проработке этого вопроса участвуют сразу пять комиссий Госсовета, которые напрямую заинтересованы в поиске новых и эффективных решений.

Сегодня для регионов кадровая обеспеченность предприятий, особенно приоритетных отраслей экономики, – это ключевой вопрос. Он определяет вектор и темпы развития территорий, качество жизни людей. С одной стороны, мы видим растущий спрос на труд, а с другой – нарастающий дефицит предложения на этом рынке. При этом различные государственные инструменты для открытия новых производств, поддержки бизнеса создают условия для опережающего развития экономики, реализации масштабных инвестиционных проектов и в то же время требуют соответствующей кадровой обеспеченности.

А решение вопроса кадровой обеспеченности неразрывно связано с анализом демографических тенденций в регионах. Так, например, в горизонте до 2030 года ожидается рост числа занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг. Ключевым демографическим фактором здесь станет увеличение доли населения старше трудоспособного возраста.

В прошлом году на заседании Президиума Госсовета Вы, уважаемый Владимир Владимирович, поручили обеспечить внедрение системы долговременного ухода за пожилыми людьми. С 1 сентября это решение реализовано. Благодарим Минфин и Минтруд за поддержку в этом вопросе. И уже в этом году тысячи помощников по уходу по всей стране ежедневно бесплатно предоставляют широкий пакет социальных услуг в домашней обстановке тем, кто в них нуждается.

Только в Новгородской области социальная защита за счёт этого проекта приросла кадрами на 50 процентов. За счёт этого проекта создано 1600 рабочих мест, это фактически ещё одно крупное производство, на которое трудоустроены жители региона, в том числе неработающие родственники самих пожилых людей. Эта система позволяет обеспечить занятость населения с низким уровнем экономической активности и, безусловно, даёт очень значимый социально-экономический эффект. Мы получаем огромное количество положительных отзывов людей, особенно проживающих в глубинке.

При этом сейчас нам необходимо создавать такие условия, чтобы на предприятия приходила молодёжь. Максимально важна тесная связка – школа, колледж, университет и предприятие. Понятно, что готовить специалистов, которые затем не могут найти работу, тратить на это бюджетные деньги сегодня неприемлемо ни в коем случае.

А подготовку кадров надо начинать с профориентации в школах. Спасибо Министерству просвещения, с 1 сентября эта профориентация началась.

Безусловно, эти механизмы нужно расширять и активно использовать во всех регионах.

Также для обучения предпринимательству мы предлагаем встроить в систему образования центры «Мой бизнес», чтобы уже на стадии профессионального обучения выявлять тех, кто хочет открыть своё дело, помогать им, в том числе обучать их основам предпринимательской деятельности и применению бережливых технологий.

Более всего в кадрах нуждаются промышленность, обрабатывающее производство, строительство, транспорт, здравоохранение.

Организация открывает многочисленные вакансии и готова платить хорошую зарплату, но брать на работу зачастую некого, или переманивают друг у друга [работников] в рамках одного региона с предприятия на предприятие. При этом пока численность выпускников СПО не в полной мере закрывает эту потребность.

Поэтому нам всем в регионах необходимо пересмотреть контрольные цифры приёма на образовательные программы по стратегически важным направлениям и предусмотреть возможность их своевременной корректировки под запросы работодателей.

Одним из источников сглаживания диспропорций на рынке труда является внутренняя трудовая миграция. Здесь необходимо повышать взаимодействие колледжей и техникумов с работодателями, укреплять их сотрудничество, не ограничиваясь пределами одного региона.

Уже действуют региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов, предоставляются соответственные меры государственной поддержки в рамках поддержки тех, кто переезжает внутри региона. Мы считаем, что надо делать эти программы, расширять их, может быть, и на межрегиональный уровень.

При этом надо начинать этот процесс намного раньше, работать с будущими выпускниками в школах, предлагать им варианты обучения в СПО и в вузах не только у себя в регионе, но и за его пределами с дальнейшим гарантированным трудоустройством. Так, например, в результате той работы, которую мы провели в регионе, Владимир Владимирович, при Вашей поддержке, мы имеем сегодня молодёжь из 56 регионов и семи иностранных государств, которые учатся в новгородских колледжах и в университете.

Следующий этап – это строительство современного кампуса на четыре тысячи мест, тысяча из которых будет предоставлена студентам СПО. Благодарим Вас за поддержку в этом вопросе.

Считаем важным реализовывать подобные проекты в других субъектах, конечно, при соответствующей поддержке, чтобы выпускники школ могли выбрать регион для профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства.

Все регионы отмечают, и на семинаре мы про это говорили, что очень востребованы и эффективны такие инструменты, как временные и общественные работы, а также профессиональное обучение в рамках национального проекта «Демография». Уважаемый Владимир Владимирович, просим продлить эти меры до 2030 года.

Реализация нацпроекта «Демография» позволила модернизировать региональные службы занятости. При существенной поддержке из федерального бюджета реализованы механизмы проактивной работы как с теми, кто трудоустраивается, так и с работодателями. Используются бережливые технологии и цифровые ресурсы, а федеральная платформа «Работа России» содержит обширную базу резюме и вакансий, которая позволяет проводить дистанционный отбор и собеседование, обеспечивает бесконтактную проверку персональных данных, принимает заявки от граждан на обучение. Это эффективный инструмент. При этом коллеги в рамках семинара единогласно поддержали предложение о доработке этой платформы для формирования единого прогноза потребностей экономики в кадрах в региональном и профессионально-квалификационном разрезе. Сейчас регионами такой прогноз формируется раз в год, и у каждого своя методика. И, безусловно, нужно единое решение, позволяющее на государственном уровне и в разрезе субъектов обеспечить постоянный поток объективных данных о состоянии рынка труда, текущие и перспективные кадровые потребности по отраслям, о планируемых инвестиционных проектах. Эти данные должны стать реальной основой для организации профориентационной работы, формирования общих объёмов контрольных цифр приёма по программам высшего и среднего специального образования. Исходя из этого нужно планировать и принимать решения по развитию конкретных техникумов, ремонту и строительству мест проживания для студентов.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Развитие рынка труда – это, наверное, ключевой вопрос для бесперебойной работы предприятий и организаций, особенно приоритетных отраслей экономики. Другого более важного вопроса с точки зрения нашего развития, с точки зрения нашего инвестклимата, на мой взгляд, на сегодня нет. Он, в конечном счёте, определит темпы развития региона, качество жизни наших сограждан.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо.

Пожалуйста, Антон Олегович.

А.Котяков: Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович!

Такие параметры рынка труда, как уровни занятости и безработицы, профессиональная квалификация, уровень образования соискателей и работников, сегодня напрямую влияют на способность поддерживать выбранный вектор и необходимую скорость экономической трансформации.

В начале 2022 года благодаря слаженным действиям работодателей, Правительства и регионов удалось не допустить эскалации напряжённости на рынке труда. Стабилизация экономики во второй половине 2022 года и её последующий рост сопровождается увеличением потребности в кадрах. Сегодня рынок труда характеризуется высокой численностью занятых и исторически низким уровнем безработицы, о чём Вы уже сказали, Владимир Владимирович. По последним данным Росстата, этот уровень – три процента.

Безработица снижается по всем возрастным когортам, и, что особенно важно для рынка труда, она снижается и среди молодёжи.

Высокий спрос на специалистов сформировал рынок труда соискателя. Такая ситуация способствует увеличению заработных плат, приводит к росту доходов населения и снижению уровня бедности. Повышение стоимости труда увеличивает и рентабельность инвестиций в технологии, стимулирует повышение производительности труда. Кроме того, конкуренция за сотрудников создаёт благоприятные условия и для снижения сегмента теневой занятости.

В этих условиях критически важным вызовом для системы образования и занятости становится недопущение неудовлетворённого спроса на труд. Из-за демографического спада 90-х численность граждан в возрасте от 30 до 39 лет снизится к 2030 году на 7,2 миллиона человек. Это возраст, когда достигается высокая производительность труда, а работник максимально склонен к технологическим новациям. При этом численность граждан от 15 до 29 лет в этот же период прирастает почти на три миллиона человек. Это наша демографическое окно возможностей. Это окно возможностей необходимо использовать для сглаживания структурного дисбаланса на рынке труда. Но балансировка возможна только при точном соответствии квалификации молодых специалистов потребностям экономики.

Прирост идёт и по другим возрастным группам: на 3,7 миллиона человек увеличится численность граждан от 40 до 59 лет. В этой возрастной когорте тоже велика вовлечённость в экономику, но сохранение потенциала к технологической трансформации опытных работников во многом зависит от развития системы обучения на протяжении всей жизни. Структура спроса на кадры меняется вслед за трансформацией экономики. В прошлые годы происходил переток из реального сектора в сферу услуг. Достаточно привести в качестве примера, что доля занятых в промышленности, сельском хозяйстве и транспорте за последние шесть лет снизилась почти на семь процентов. Необходимость импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета спровоцировали масштабные и быстрые изменения в части востребованности на рынке отдельных профессий. Наибольший спрос на кадры сложился в обрабатывающих предприятиях, в строительстве и на транспорте.

Нуждается в специалистах система здравоохранения, где потребность в кадрах постоянно растёт по мере увеличения доли пожилого населения. В перспективе до 2030 года спрос на рабочую силу будет расти, кадровая потребность экономики составит 73,6 миллиона человек. Наибольшая потребность будет в следующих отраслях: обрабатывающее производство – плюс почти 800 тысяч рабочих мест, транспортировка и хранение – плюс 400 тысяч, здравоохранение и социальные услуги – ещё 285 тысяч, научная и исследовательская деятельность, а также IT, дадут ещё более 430 тысяч рабочих мест.

В ряде отраслей численность занятых сократится, в том числе благодаря разумной маршрутизации выпускников школ и студентов на предприятия, которые относятся к ключевым для экономики отраслям. Но это не удовлетворит в полной мере нарастающий спрос на кадры, необходимо максимальное соответствие образовательных программ и запросов работодателей, обеспечить быструю интеграцию молодых людей на рынок труда, развивать механизм дополнительного профессионального образования для взрослых соискателей и работников, а также содействовать занятости уязвимых на рынке труда групп населения.

Часть решений по этим направлениям уже принята. Речь идёт, например, о старте программы «Профессионалитет», это практико-ориентированное образование, которое готовит востребованных специалистов, замотивированных работать по профессии. Полностью была переформатирована и программа переобучения взрослых в рамках национального проекта «Демография». Достигнуты высокие результаты занятости, по итогам обучения более 80 процентов – 86 процентов – трудоустраиваются по завершении обучения.

С 2021 года реализуется программа содействия молодёжной занятости, что уже способствовало снижению молодёжной безработицы почти в полтора раза. Но есть ещё ряд системных решений, которые предлагаем принять.

Первое – это внедрение комплексного прогнозирования потребности в кадрах. Для точного реагирования на запросы экономики необходимо детализировать перспективный спрос, учитывать в планах по развитию территорий в региональных и отраслевых стратегических документах запрос за кадры. Это особенно актуально для наших новых регионов, где уже реализуются масштабные проекты по развитию территорий и экономики.

Для этого предлагаем унифицировать отраслевые стратегии и программы социально-экономического развития регионов, включив в обязательном порядке раздел по необходимой кадровой обеспеченности в разрезе профессий и квалификаций, а также дополнить отчётность работодателей параметрами перспективной потребности в профессиональных кадрах исходя из их планов инвестиционной деятельности. Формат предоставления данных и рекомендуемая методика расчёта потребности будет сформирована совместно с регионами и профессиональным сообществом.

Для того чтобы нейтрализовать риски неудовлетворённого спроса на труд, предлагаем прогноз потребностей в кадрах сделать основным ориентиром при определении контрольных цифр приёма по всем направлениям профессионального обучения.

В дополнение к этому предлагаем детализировать квоту приёма на целевое обучение по программам высшего образования и закрепить 90 процентов квоты под потребности конкретных предприятий.

Уже принятое решение об открытом конкурсном отборе на целевое обучение сделает этот механизм более прозрачным для абитуриентов, а закрепление квоты сделает его более эффективным для работодателей.

Также предлагается дать возможность нуждающимся в кадрах предприятиям заключать целевые договоры со старшекурсниками СПО, в том числе с предоставлением на время обучения дополнительных мер поддержки.

Второй блок решений касается настройки механизмов удовлетворения запросов работодателей на прикладные навыки у молодых специалистов. Ускорение трансформации профессий требует повышения гибкости национальной системы квалификации.

Сложившаяся система отражения требований профстандартов в образовательных программах не позволяет нам оперативно учитывать изменения на рынке труда, создаёт риски хронического запаздывания.

Поэтому предлагаем пересмотреть подход к формированию профессиональных стандартов, обеспечив их двухкомпонентность. Базовая часть будет определять основные компетенции, типичные в целом для профессии. Вторая, вариативная, – учитывать специализацию и отраслевые особенности, инструменты и используемые в работе технологии на основе анализа запросов работодателей. Это обеспечит оправданный консерватизм в отношении базовых фундаментальных основ профессионального образования, а образовательные компоненты, нацеленные на обучение практическим навыкам, смогут опираться на более подвижную вариативную часть профстандарта, который будет гибко реагировать на изменяющиеся требования к работникам. За счёт этой вариативности усилится интеграция профессиональных и образовательных стандартов.

Ещё один важный аспект сближения образования и экономики – это производственная практика. Формальное прохождение практики не даёт студенту представления о том, чем он будет заниматься. Необходимо повысить доступность реальной практической работы для обучающихся. Сервис «Стажировки и практики» на портале «Работа России» прошёл апробацию, и с 1 сентября первые учебные заведения уже работают с общероссийской базой практик. Предлагаем в течение 2024 года поэтапно подключать образовательные организации с учётом особенностей разных учебных треков и настройки сервиса к данному сервису, а с 1 января 2025 года предлагаем сделать оформление практики через портал «Работа России» обязательным для образовательных организаций. Тогда практика станет по-настоящему первой работой выпускника и частью его трудовой истории, а возможно, и будущим местом постоянной работы.

Именно успешное трудоустройство и самореализация нашей молодёжи – это наша главная общая цель. Поэтому по Вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, совместно с коллегами из Минпросвещения и Минобрнауки мы подготовили методику рейтингования образовательных организаций, учитывающую востребованность труда их выпускников на рынке.

Первый национальный рейтинг образовательных организаций с привязкой к трудоустройству и уровню заработной платы будет представлен до конца этого года. В основе рейтинга – данные мониторинга трудоустройства, который мы уже ведём на портале «Работа России». Он основан на ретроспективном анализе данных за последние три года.

Данные этого рейтинга предлагается учитывать при распределении контрольных цифр приёма за счёт средств бюджетов всех уровней.

Третий блок – это совершенствование программ дополнительного образования взрослых. Программа обучения по национальному проекту «Демография» реализуется сегодня по единым принципам во всех 89 регионах нашей страны, включая новые регионы. Перед началом обучения заключается трёхсторонний договор с работодателем, что обеспечивает тесную увязку с потребностями заказчика и, следовательно, высокую занятость выпускника в перспективе.

Предлагаем распространить модель трёхсторонних договоров на программы дополнительного образования, которые финансируются за счёт средств бюджета, как на федеральном, так и на региональном уровне, и сделать её обязательной, и обязательной сделать регистрацию данных договоров на портале «Работа в России». Это позволит анализировать эффективность предлагаемых за счёт бюджета программ переобучения и оценивать их с точки зрения их вклада в экономику.

Кроме того, учитывая сложившийся профессионально-квалификационный дисбаланс на рынке труда, предлагаем расширить доступ к программам переобучения, распространив этот механизм на всех соискателей, готовых трудоустраиваться по приоритетным для рынка труда направлениям. Считаем, что эти приоритетные направления будут утверждаться решением Правительства.

Одновременно предлагаем законодательно закрепить возможность заключения подобных ученических договоров и без участия государства, то есть дать возможность компаниям также выступать инвестором в карьеру работника, оплачивая обучение с гарантией трудоустройства или повышения оплаты труда.

Четвёртое – повышение вовлечённости в экономику незанятых жителей регионов с высоким уровнем безработицы. Высокая безработица в ряде субъектов складывается на фоне высокой доли соискателей, не имеющих достаточной квалификации, а также отсутствия необходимого количества рабочих мест. Предлагаем в индивидуальных программах развития этих субъектов предусмотреть мероприятия по профессиональному развитию молодых людей и взрослых соискателей, а для помощи в трудоустройстве за пределами региона стимулировать привлечение соискателей через программу субсидирования найма и трудовой мобильности.

Кстати, с начала года такие программы помогли найти работу более 40 тысячам специалистов. Этот механизм способен внести ещё больший вклад в снижение напряжённости на рынке труда. Мы предлагаем расширить действие программы содействия трудовой мобильности, включив в неё не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и организации из других приоритетных для экономики отраслей.

Пятое – содействие профессиональной самореализации граждан с ограниченными возможностями по здоровью. На текущий день созданы необходимые правовые условия для профессиональной самореализации граждан с инвалидностью, пересмотрен механизм квотирования рабочих мест, внедрён электронный кадровый документооборот, регламентирована дистанционная занятость. Но не всегда работодатели готовы организовывать рабочие места для сотрудников с особыми потребностями. Поэтому предлагаем одновременно ввести административную ответственность за незаполнение выделенных для инвалидов квоты, которые предусмотрены в рамках действующего законодательства, и предоставить дополнительную государственную поддержку предприятиям в целях адаптации рабочих мест для граждан с инвалидностью.

Завершая свой доклад, уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы затронуть ещё один важный аспект – это системная работа по популяризации востребованных профессий и отраслей. Такие проекты, как Всероссийская ярмарка трудоустройства, промышленный туризм, позволяет учащимся и их родителям, да и взрослым соискателям ориентироваться в перспективах рынка труда. Чемпионаты и профессиональные конкурсы дают мотивацию к профессиональному развитию.

Простой пример. В этом году впервые прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. В неё активно включились работодатели, которые презентовали свои компании и вакансии, по большому счёту провели достаточно масштабную информационную кампанию по востребованным сегодня профессиям. Как результат, на двух этапах этой ярмарки приняли участие более 800 тысяч человек и более 100 тысяч нашли себя на этих предприятиях, то есть были трудоустроены.

Важно открывать двери, показывать, как выглядит современное производство, рассказывать о корпоративных программах, и такое информирование нужно для соискателей любых возрастов, но особый акцент в этой работе нам нужно делать на молодёжь.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо большое.

Пожалуйста, Сергей Сергеевич.

С.Кравцов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

С учётом роста российской экономики активно развивается рынок труда. Среди работодателей растёт потребность в молодых специалистах, выпускниках колледжей, для которых сегодня открываются новые возможности. В поддержку экономике и в соответствии с задачами рынка труда вся система среднего профессионального образования проходит сейчас содержательную перезагрузку: она переходит с регионального на регионально-отраслевой принцип управления.

Что уже сделано и по каким направлениям строим свою работу для обеспечения квалифицированными кадрами российскую экономику, нашу экономику?

Ключевое – мы серьёзно изменили подходы к подготовке студентов среднего профессионального образования. В части содержания образования за три года актуализировали более 400 стандартов СПО и утвердили около 150 новых совместно с работодателями. Обновили программы обучения, чтобы у ребят было больше практики, больше конкретных навыков, нужных на производстве. Внедрили в каждую программу обязательное изучение основ информационных технологий, бережливого производства, – о чём Вы, Владимир Владимирович, сказали во вступительном слове, – финансовой грамотности. Ввели при проведении государственной итоговой аттестации так называемый демонстрационный экзамен, когда студенты выполняют не только теоретические, но и практические задания, причём именно на том оборудовании, которое у них будет на рабочих местах. Оценивают результаты независимые эксперты, будущие работодатели.

Вместе с тем пока внедрение демонстрационных практических экзаменов – право и полномочия колледжей. Считаем важным закрепить проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена законодательно, наделив регионы полномочиями его проведения по единым правилам, установленным на федеральном уровне, а также признать данный экзамен в системе независимой оценки квалификации. Этот вопрос с Александром Николаевичем Шохиным мы подробно обсуждали, согласовали. Указанное предложение отражено в проекте решения Госсовета. Просим поддержать.

Далее. Пересмотрели структуру контрольных цифр приёма. Приоритет – у профессий и специальностей, необходимых в отраслях промышленности, прежде всего для оборонно-промышленного комплекса. Более 20 тысяч выпускников уже трудоустроены в оборонной промышленности, ещё 16 тысяч проходят практику. Увеличилась доля технических специальностей в общем приёме: она составляет уже 56 процентов.

Теперь о поддержке педагогического состава. Нынешний год, объявленный Вами, Владимир Владимирович, Годом педагога и наставника, подчёркивает огромную значимость и ответственность профессии педагога. С 2020 года мы обучили более 46 тысяч педагогов и мастеров производственного обучения, для них организованы стажировки на предприятиях.

Сегодня Вы, уважаемый Владимир Владимирович, открыли первый в России Калужский федеральный технопарк профобразования, где будут обучатся преподаватели СПО со всей страны, порядка 10 тысяч человек в год. Аналогичный технопарк планируем открыть и в Нижнем Новгороде.

Ежемесячно в соответствии с Вашим, Владимир Владимирович, поручением выплачивается пять тысяч рублей не только за классное руководство в школах, но и за кураторство групп в колледжах. Усилили в колледжах воспитательную работу, каждая неделя в колледжах начинается с церемонии поднятия Государственного флага, исполнения Государственного гимна. Проводятся уроки «Разговор о важном» – воспитываем гордость за нашу страну, её культуру и многовековую историю. Ввели с 1 сентября текущего года в колледжах должность советника директора по воспитанию. Так, 2900 специалистов уже работают.

Благодарю Вас, Владимир Владимирович, за поддержку. Это очень важная мера для воспитания и развития молодых людей.

С 2022 года законодательно закреплено право уменьшить налог на прибыль, что обсуждалось на [съезде] Российского союза промышленников и предпринимателей. Сегодня уже 17 регионов приняли решение об инвестиционном налоговом вычете. Практика показывает, что мера полезная, реально работает. Просьба, уважаемые коллеги, вводить эту меру для поддержки колледжей.

Развиваем чемпионатное движение. С одной стороны, это традиционно площадки для выявления и поддержки талантливых молодых кадров, их трудоустройство в лучшие компании страны. С другой – это витрина колледжей, прекрасный способ показать, что человек труда сегодня крайне востребован, что современное производство качественно меняется: полностью обновилось оборудование, станки, условия работ, – и главное, что профессиональное мастерство позволяет достичь жизненного успеха, реализовать себя.

Всё это, конечно, работает на популяризацию рабочих профессий. Сегодня уже более 60 процентов девятиклассников выбирают колледжи.

Как раз здесь, в Великом Новгороде, мы подводим итоги первого международного Чемпионата высоких технологий, за которыми будущее. Благодарю Андрея Сергеевича за то, что первый такой чемпионат в России проходит на столь высоком уровне. Затем, в ноябре, в Санкт-Петербурге состоится финал чемпионата «Профессионалы» по наиболее массовым и нужным рынку специальностям в колледжах.

С учётом высочайшей востребованности чемпионатного движения, а также его прямой направленности на профориентацию в школе будем – Вы сегодня поддержали выступление одного из финалистов чемпионата – проводить такие чемпионаты ежегодно.

Уважаемый Владимир Владимирович!

На съезде партии «Единая Россия» Вы поручили реализацию проекта «Профессионалитет». Сегодня он является флагманом развития системы СПО. «Профессионалитет» в полной мере позволяет реализовать отраслевой подход. Участники проекта – колледжи и предприятия – в тесном взаимодействии готовят специалистов под конкретные задачи, что гарантирует максимальный уровень трудоустройства выпускника, практически 100-процентный.

Сегодня «Профессионалитет» охватывает более 350 колледжей по 24 отраслям в 68 регионах. Проект поддержали почти тысяча предприятий – от крупных корпораций до малого бизнеса. Суммарно они вложили более трёх с половиной миллиарда рублей. Подключили к проекту «Профессионалитет» и новые субъекты Российской Федерации.

Будем и дальше развивать этот проект, планируем охватить до тысячи колледжей из всех регионов страны. Это позволит выполнить Ваше, Владимир Владимирович, поручение по подготовке к 2028 году одного миллиона специалистов и квалифицированных рабочих для обеспечения суверенитета и конкурентоспособности нашей страны. «Дорожная карта» утверждена, все задачи будут в срок выполнены.

Уважаемые коллеги!

Сегодня, обсуждая тему рынка труда, мы все понимаем, что на подготовку хорошего специалиста требуется время, и здесь многое зависит от точного прогноза изменений, динамики востребованности профессий.

Отдельно хочу сказать слова благодарности в адрес Министерства труда и Российского союза промышленников и предпринимателей, которые в тесном взаимодействии позволяют нам оперативно перестраиваться под задачи экономики. Мы ждём утверждённого прогноза рынка труда, о котором сегодня Антон Олегович сказал. Это позволит целенаправленно и более точно выстраивать подготовку специалистов.

Завершая, позвольте обратиться к губернаторам.

Уважаемые коллеги!

Ваше личное участие очень важно для дальнейшего развития системы СПО. Только вместе, в самом тесном контакте мы обеспечим грамотный, эффективный переход на регионально-отраслевой принцип в подготовке кадров. Просьба определить приоритетные направления отраслей экономики с учётом региональной специфики и опираться на них при формировании контрольных цифр приёма. Это во многом позволит в последующем вести системную работу по трудоустройству выпускников, гарантируя молодым специалистам рабочие места. Важно включиться в работу по созданию учебно-производственных комплексов, чтобы студенты колледжей могли органично совмещать учёбу с работой, пока получают профессию. А мы со своей стороны окажем всю необходимую поддержку и помощь.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Благодарю Вас.

Михаил Владимирович, пожалуйста.

М.Развожаев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Наш стол «Образование» в рамках рабочей группы Госсовета обсуждал в основном предложения, связанные как раз с модернизацией и совершенствованием системы профессионального образования. Сейчас уже многое было сказано коллегами, тем не менее хотел ряд проговорить предложений, которые также предлагается включить в протокол, но которые ещё не были обозначены.

Прежде всего хотел начать с того, что сейчас Сергей Сергеевич отметил: действительно, сейчас от регионального принципа формирования профессионального образования переходим к регионально-отраслевому. Долгое время система СПО была полномочием регионов и губернаторов. Мы, конечно же, формировали и контрольные цифры приёма, и понимание из региональных прогнозов.

Сегодня очевидно, что для достижения и технологического суверенитета, и обеспечения в разных частях страны кадрами наших предприятий в каждом регионе система СПО должна работать не только на регион, но мы должны это видеть шире – в масштабах всей страны. И здесь [важно] управлять как раз потоками выпускников и целевым заказом на обучение, потому что есть регионы, в которых, Владимир Владимирович, есть очень хорошие колледжи системы СПО, но работы для их выпускников никогда нет – она есть в других регионах, они [там] востребованы. Кроме того, это старые связи, которые складывались ещё с советского периода.

Но, прежде чем, опять же, говорить о системе СПО, хотелось бы сказать, что сегодня, конечно, надо начинать работать со школы. Здесь мы с Сергеем Сергеевичем и с нашей комиссией, считаю, много сделали за последнее время, исходя из того, что у нас с 1 сентября наконец-то на постоянной основе в школах появились уроки профориентации. Причём это не просто уроки профориентации – это уроки, которые предполагают экскурсии на предприятия, в различные бизнес-компании. Особенно ребятам интересно, – понятно, говорю про Севастополь, – всё, что связано со сферой туризма, когда ты профильно учишься в том или ином колледже или получаешь такую специальность. Конечно, в будущем понимают, какое выбрать место поступления, – ты вначале можешь непосредственно на предприятие сходить и посмотреть, как всё работает.

Кроме того, хотелось бы сказать, – сейчас тоже Сергей Сергеевич об этом сказал вкратце, – что мы обсуждали на нашем круглом столе возрождение УПК, учебно-производственных комплексов, в школе. Считаем, это тоже важная инициатива, которую можно было бы в рамках поручения рассмотреть. Потому что сегодня, опять же благодаря Вашему поручению, трудовое воспитание вернулось в школу, и у нас с августа в закон об образовании вернули обязательную возможность школьникам заниматься общественно-полезным трудом.

Следующий этап – это всё-таки попробовать рассмотреть возрождение учебно-производственных комплексов, когда в 10–11 классах, как ещё было в наше время, можно получить профессию. Здесь нам даже не понадобятся какие-то дополнительные инфраструктурные инвестиции, потому что у нас есть та же самая система СПО, базой которой можно воспользоваться, у нас есть новые современные школы, где мастерские построены таким образом, что там вполне можно получать профессию девочкам и мальчикам. У нас есть также предприятия, которые сами готовы учить школьников и которые готовы, особенно в сельской местности, сельскохозяйственные предприятия, 10–11-м классам предоставлять учебно-производственную базу и давать профессию, пока ребёнок ещё находится в школе.

И теперь несколько слов о предложениях, которые не были обозначены, которые мы выработали на нашем «столе». Я не буду останавливаться на прогнозе, о котором уже все коллеги сказали, Владимир Владимирович, Вы дали поручение, чтобы этот прогноз в следующем году появился. Я просто хотел отметить, что мы обсуждали: прогноз – это не только понимание, но это ещё и система управления, собственно, системой образования в регионе – и средним профессиональным образованием, и высшим образованием. Потому что без этого прогноза контрольные цифры приёма мы сконфигурировать не можем так, чтобы это работало эффективно.

Ещё из предложений, которые выработал наш «стол»: предусмотреть возможность совмещения студентами вузов – начиная с третьего курса – обучение с реальной производственной деятельностью. Не как сейчас, – чтобы пойти на работу с третьего курса, надо перейти на заочную форму обучения, – а оставаясь на очной форме обучения. Надо сказать, мы эту практику частично использовали во время ковида, когда студенты-медики приходили работать в больницы и, соответственно, закрывали эту потребность.

Кроме того, несколько слов тоже хотелось бы сказать о «Профессионалитете», который, благодаря Министерству просвещения, сейчас активно внедряется. Долго думали, как приблизить работодателя и систему СПО. Наверное, это самый успешный опыт за последнее время, когда мы видим реально, что работодатели вкладывают в систему СПО, в оборудование, в дополнительную квалификацию педагогов СПО и получают налоговые преференции, и получаются такие, по сути, производственно-учебные кластеры.

Вопрос, конечно, – о котором Вы, Владимир Владимирович, сказали в своём вступительном слове, то, о чём Вас дети спрашивали, дети со всей страны, и Андрей Сергеевич об этом говорил, – об условиях проживания в общежитиях и нашей системе профессионального образования. Тут важно отметить, что мы не сможем – и по финансовым причинам – сразу во всех колледжах страны делать и ремонтировать общежития, да, наверное, это и не надо, потому что в рамках «Профессионалитета» как раз определяются приоритетные направления. Там, в принципе, сами предприниматели, производственные объединения, которые участвуют в «Профессионалитете», готовы в это вкладывать, но, возможно, при какой-то доле софинансирования государства. То есть мы здесь можем сделать приоритизацию.

Ещё один момент, который хотел в заключение сказать, – этого, конечно, тоже все коллеги коснулись в той или иной степени, – это популяризация рабочих профессий, кроме, конечно, чемпионатного движения, которое действительно воодушевляет ребят во всех регионах. Очень важна, конечно, всё-таки информационная работа: это и соответствующие фильмы, и сериалы про рабочие профессии, и фильмы о людях труда, героях труда, которые были в Советском Союзе, а сейчас забыты во многом, и наши новые Герои труда, которые тоже есть и которые действительно совершают уникальные вещи и о которых, к сожалению, молодое поколение недостаточно знает.

Поэтому хотели бы в рамках перечня поручений, чтобы такое поручение было – об усилении культурно-массовой и информационной работы по пропаганде рабочих профессий.

И в заключение, Владимир Владимирович: понятно, что есть важнейшая тема наставничества. По Вашему поручению в этом году итоговый Госсовет будет посвящён Году педагога и наставника. Сейчас уже также готовим – рабочая группа Госсовета совместно с Министерством просвещения – предложения по теме наставничества, которая органически будет вплетена в тему подготовки кадров и развития рынка труда – в ту тему, которую мы сегодня обсуждаем.

Спасибо большое за внимание.

В.Путин: Спасибо.

Антон Андреевич.

А.Алиханов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

За нашим «столом» обсуждались вопросы, связанные с малым и средним предпринимательством, с малым и средним бизнесом, но не только. Я, если позволите, затрону и другие [вопросы], которые мы обсуждали.

Три базовые переменные, которые влияют на решение той проблемы дефицита кадров, ситуации на рынке труда, о которой Вы сказали в самом начале. Это, собственно говоря, образование – сейчас об этом много было сказано. Это производительность труда – Вы упомянули это в своём выступлении. И третье – это решения, которые связаны с расширением базы трудовых ресурсов.

Два слова про особенности МСП. Сейчас Антон Олегович говорил о том, что мы приступаем к формированию прогноза, сейчас будем формировать методику. Но крайне сложно будет работать с малым и средним бизнесом – не все крупные компании занимаются правильным прогнозированием.

Поэтому помимо того, что Андрей Сергеевич сказал: включить центры «Мой бизнес», которые очень неплохо показали себя последние годы, в образовательную деятельность, то есть включать их в программы обучения в вузах, ссузах. Кстати, можно подключить не только центры «Мой бизнес», но и региональные центры компетенций, чтобы и производительности труда тоже обучающихся студентов сразу учить.

Мы предлагаем сделать центры «Мой бизнес», конечно, в содружестве с нашими деловыми объединениями, центром агрегации и формирования сводного прогноза по всему малому и среднему бизнесу, чтобы у региона была одна точка входа. И чтобы вне зависимости от того, состоишь ли ты в «ОПОРЕ России», в «Деловой России», чтобы ты мог прийти в центр «Мой бизнес» и каким-то образом заявить о себе, о своих потребностях, о своих новых бизнес-проектах, чтобы регион как минимум понимал, какие потребности в части кадрового обеспечения есть у малого и среднего бизнеса. Эти предложения тоже нашли отражение в проекте протокола, поэтому я просто хотел бы ещё раз обратить на них внимание.

Сейчас два слова про производительность труда.

Владимир Владимирович, Вы сами сказали о том, какие замечательные результаты показывают компании, включённые в этот проект, но, к сожалению, далеко не все компании в этот проект в силу нормативных ограничений включены. Компании с оборотом ниже 400 миллионов рублей – как раз малые и средние компании – в силу нормативных ограничений туда включаться не могут. То есть региональные центры компетенций, созданные при поддержке федерального бюджета, даже за региональный счёт сейчас не могут оказывать помощь и поддержку компаниям с оборотом меньше 400 миллионов рублей.

Мы этот вопрос обсуждали недавно у Михаила Владимировича Мишустина на совещании по малому и среднему бизнесу. Просили бы тоже снять эти ограничения. В принципе, Правительство, коллеги поддерживают. Считаем, что это необходимо сделать, чтобы как раз существенно расширить количество компаний, которые могли бы участвовать в этом проекте.

Здесь я хотел бы отдельно отметить ряд регионов. В частности, мы в Калининградской области взяли пример Москвы: Москва компенсирует расходы на так называемые инжиниринговые услуги – до десяти миллионов рублей они компенсируют компаниям, которые занимаются повышением производительности труда через заказ в инжиниринговых центрах. Хорошая инициатива, и мы тоже не стали изобретать велосипед: просто повторяем этот опыт и другие регионы тоже призываем это делать – очень полезный инструмент.

И третий аспект – это расширение базы трудовых ресурсов. На наш взгляд, ещё одним ресурсом для решения проблемы растущего дефицита кадров могли бы стать наши соотечественники, русскоязычное население за рубежом – из стран Западной Европы, из стран Прибалтики, из других частей мира. Большая часть предложений по возвращению соотечественников отражена в проекте указа Президента о репатриантах – так коротко его назову.

Но есть категория тех, кто не попадает пока в том проекте, как это описано, под действие указа. Это те соотечественники, которые пока не определились, готовы ли они переехать и получать гражданство, но которые хотели бы приехать в Россию, работать на временной основе либо на постоянной. В связи с этим есть два предложения, они альтернативные. Просим дать поручение проработать их.

Первая возможность – это упростить процедуры предоставления квот на иностранные рабочие места для таких людей, для русскоязычных наших соотечественников, возможно, расширив при этом полномочия регионов в этом вопросе.

Либо более радикально – это предоставление при въезде, при оформлении визы в наших загранучреждениях специального статуса, который бы подтверждал статус соотечественника и, соответственно, человек с этим подтверждением мог бы устраиваться на работу в нашей стране, понятно, с ограничениями, имея в виду запрет на госслужбу, работу в правоохранительных органах и так далее. Но таким образом мы могли бы существенно расширить потенциальную базу наших трудовых ресурсов.

Ещё один аспект, – я сейчас не буду говорить про молодёжь, про это уже Министр сказал, – это пенсионеры. Я понимаю, что вопрос крайне дискуссионный и сложный, тем не менее его обсуждали, поэтому хотел бы всё-таки его озвучить, Владимир Владимирович. Особенно это актуально для сферы медицины, для сферы образования и для других сфер в том числе.

Возможное возвращение к индексации пенсий для работающих пенсионеров – для некоторых людей это стало бы стимулом к возвращению на рынок труда. Понимаем, что здесь тоже есть развилки, но тем не менее делали предложение ввести такую меру исключительно для медиков и для системы образования, но коллеги из Правительства нас поправили – сказали, что делить здесь людей по категориям, по отраслям нельзя и нужно будет принимать общее решение.

Владимир Владимирович, с учётом того, что у нас за «столом» работал Андрей Владимирович Чибис, который представляет Мурманскую область, было два, скажем так, запроса от арктических регионов. Я их тоже с Вашего позволения озвучу, но тоже понимаем, что здесь будет требоваться более детальная проработка с Правительством.

У нас есть мера поддержки при переезде на Дальний Восток и при переезде в арктические регионы, но она различается в объёме поддержки. На Дальний Восток она составляет, если мне память не изменяет, миллион, а при переезде в арктические регионы – 225 тысяч рублей. Если это возможно: в какой-то перспективе рассмотреть возможность уравнять размер этой поддержки.

И второе предложение, тоже дискуссионное, но тем не менее озвучивается не только Андреем Владимировичем, но и другими коллегами из северных регионов. Это так называемый северный стаж для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Коллеги-губернаторы считают, что его отсутствие, – он не начисляется для ипэшников и самозанятых, – является своеобразным ограничением для предпринимательской инициативы и формирования корпуса тех людей, которые легализуют свою деятельность и становятся самозанятыми.

У меня всё, Владимир Владимирович. Спасибо.

В.Путин: Нам бы, конечно, хотелось побольше людям платить – сделать так, чтобы им платили по всем направлениям и во всех регионах.

Поддержка особая на Дальнем Востоке связана с депопуляцией этих территорий, вот с чем связана. Если мы везде уравняем, то какой стимул будет работать и жить на Дальнем Востоке? Но в целом, конечно, в правильном направлении мы думаем. Подумаем обязательно.

Спасибо большое.

Александр Юрьевич, пожалуйста.

А.Дрозденко: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Наш «стол» смотрел резервы для вовлечения в трудовую деятельность тех категорий граждан, которые сегодня ещё не вовлечены. Прежде всего мы говорили о гражданах, которые являются инвалидами, но инвалидами трудоспособными и в трудоспособном возрасте. В России их более четырёх миллионов человек, из них работают только 27 процентов. Поэтому мы видим задачу, конечно же, при должной организации обучения и переподготовки их трудоустройства.

Хочу сказать, что такой опыт есть в нескольких регионах, в том числе в Ленинградской области, в Мультицентре социальной и трудовой интеграции. Сейчас этот опыт переложили и на наших ребят, участников СВО. Специалисты учреждений не только обучают – они ещё сопровождают и адаптируют на новом рабочем месте вместе с работодателями. Есть три предложения на эту тему.

Первое предложение: на федеральном и региональном уровнях принять меры поддержки работодателей по созданию или оборудованию новых рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также для участников СВО.

Второе, – здесь уже звучало предложение, но мы хотели его чуть продлить, – не только ввести ответственность за нарушение, невыполнение квоты для работодателей по трудоустройству инвалидов, а также предусмотреть стимулирующие меры по трудоустройству инвалидов сверх квоты.

И третье предлагаем: при прохождении медосмотров учитывать современные компенсационные возможности по протезированию и иным медицинским возможностям, когда люди, получая более высокую группу, но имея хорошие технические возможности, могли бы по собственному желанию идти работать, и их до работы надо допускать.

Вторая тема уже звучала – женщины, особенно женщины 25–30 лет, это женщины, которые имеют несовершеннолетних детей. Что говорит статистика? Среди женщин, у которых дети школьного возраста, занятость более 80 процентов. А среди женщин, у которых дети дошкольного возраста, занятость 68 процентов. Следует отметить, что уровень занятости у них растёт, но медленнее, чем хотелось бы, хотя программа работает.

Поэтому, Владимир Владимирович, есть просьба, но начну со спасибо – спасибо за то, что принято решение и женщины до полутора лет [ребёнка] могут выходить на работу, но при этом сохраняется выплата пособий по ребёнку. Но мы предлагаем пойти чуть дальше и именно только для тех семей, где есть единственный родитель, – до трёх лет [продлять выплату]. Если единственный родитель выходит на работу, то до трёх лет сохранять пособие – именно для тех семей, где единственный родитель.

Также мы несколько раз говорили сегодня о пенсионерах. Хочу сказать, что действующие программы обучения в рамках федерального проекта содействия и занятости показывают свою эффективность. То же по статистике: за последние два года благодаря этому федеральному проекту в экономику вернулось более 100 тысяч пенсионеров.

Но есть общее предложение: обеспечить до 2030 года реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию самых уязвимых на рынке труда категорий. Я имею в виду и инвалидов, и граждан пенсионного возраста, и граждан старше 50 лет, и молодёжь, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, и ветеранов СВО, и другие группы граждан.

Есть программа «Демография». Предлагаю не просто их включить в эту программу, а продлить этот национальный проект, и в этом национальном проекте именно программу, о которой я сказал, до 2030 года.

И, говоря о молодёжи, ещё одно предложение хочу добавить от нашего «стола». Дело в том, что у нас действительно есть регионы, где есть избыточная безработица среди молодёжи. В то же время молодые люди наиболее лёгкие на ноги, как мы говорим, и готовы подняться и поехать туда, где они будут востребованы.

Мы предлагаем работодателям, реализующим инвестиционные проекты, дать возможность привлекать рабочих в рамках программы субсидированного найма – при условии отсутствия рабочей силы в том регионе, где они работают, и предоставления, естественно, заработной платы не ниже средней по региону – привлекать из трудоизбыточных регионов для того, чтобы ребята из трудоизбыточных регионов могли найти работу, а работодатели могли получить возможность для их трудоустройства.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое.

Пожалуйста, Андрей Ильич Комаров.

А.Комаров: Добрый вечер, Владимир Владимирович!

Добрый вечер, коллеги!

Сегодня мы обсуждаем одну из важнейших тем для промышленности – развитие рынка труда и подготовку кадров.

Проекту «Профессионалитет» чуть больше двух лет. Проект «Профессионалитет» – это беспрецедентный проект, в котором взаимодействие бизнеса и власти привело к очень быстрым результатам благодаря очень напряжённой работе.

Все наши опросы двухлетней давности показывали, что более половины работодателей не удовлетворены системой подготовки кадров. Что хотели работодатели и что удалось за эти два года сделать? Уже об этом говорили коллеги, но я хотел бы повторить.

Отраслевой подход – крайне важно для системы подготовки кадров. Работодатели хотели по некоторым профессиям сократить срок подготовки, и это реализовано: соответствующие предложения были сделаны Министерству просвещения и нашли свой отклик, это уже сегодня реализовано.

Работодатели хотели иметь возможность участвовать в управлении в колледжах – эта система сегодня существует, такая возможность сегодня есть. Работодатели хотели иметь возможность в колледжах делать предприятия – эта возможность реализована, сегодня уже такая возможность есть.

Но, Владимир Владимирович, не будем забывать про налоговый вычет. Мы обратились к Вам на съезде – Вы поддержали нас. Сегодня налоговый вычет реализован, и 17 регионов у себя уже приняли соответствующее налоговое законодательство. Мне бы хотелось, например, как в недавнем времени инвестору в Новгородскую область, сказать, что это, в общем, определённый и критерий инвестиционной привлекательности тоже. Тут и до этого был неплохой инвестиционный климат, и мы прекрасно работали, но то, что регион поддержал законодательно этот налоговый вычет, является дополнительным стимулом для привлечения инвестиций. Я хотел бы поблагодарить Вас, Андрей Сергеевич, за то, что это было здесь реализовано.

Что говорить, 68 регионов уже за два года участвуют в проекте [«Профессионалитет»], более тысячи предприятий поддержали, 220 кластеров уже создано, и большие планы существуют в следующем году. 3,7 миллиона человек сегодня находятся в системе СПО, а это более 60 процентов выпускников 9-х классов. Мы прогнозируем увеличение до 70–75 процентов в ближайшие пять-семь лет.

Я считаю проект успешным, хотел бы поблагодарить Правительство и Министерство просвещения за реализацию и успешное продвижение этого проекта. Мы много говорили в эти два дня о дальнейших шагах – все они являются важными, я не хочу повторять. Много предложений сделано, и я уже вижу, что это будет отражено в решениях Госсовета.

Хотел бы коснуться в конце, может быть, Вашего поручения, которое уже реализовано частично и которое будет реализовано в следующем году, относительно введения в колледжах должности советника по воспитанию.

Я примерно десять лет назад, Владимир Владимирович, попросил Вас, – в Екатеринбурге было совещание по Первоуральскому металлургическому колледжу, – поддержать наш проект с подшефной воинской частью. Вы тогда его поддержали, этот проект реализован, работает до сегодняшнего дня. И мы сразу же создали – тогда ещё – в колледже должность заместителя директора по воспитательной и патриотической работе. Это прекрасный работающий механизм, крайне необходимый для системы среднего профессионального образования, учитывая и семейное в том числе положение детей, которые туда приходят учиться. Я бы поддержал это и в этой связи высказал просьбу: больше никогда не отменять эту должность. Мы бы её ввели и больше никогда бы не отменяли.

А в конце хотел бы попросить обратить внимание, что наш проект очень хорошо развивается, и я думаю, что задача – один миллион новых подготовленных кадров к 2028 году – будет реализована. Сегодня уже в «Профессионалитете» участвуют 700 тысяч студентов. Мне кажется, система совершенствуется, туда вовлечены сегодня лучшие практики компаний, в том числе и мировые практики.

Мне кажется, через какое-то время нужно ставить вопрос о создании подобной системы СПО в местах, где в любом случае наша страна будет черпать трудовые ресурсы, – это прежде всего дружеские страны, откуда эти ресурсы прибывают. Мне кажется, этот проект нужно обсудить и его реализовать – это будет большой созидательный эффект.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо большое.

Татьяна Алексеевна, прошу Вас.

Т.Голикова: Добрый вечер, Владимир Владимирович! Добрый вечер, уважаемые коллеги!

Я бы не хотела повторяться, поскольку мы два дня достаточно подробно обсуждали все подходы, которые связаны с будущей и сегодняшней организацией работы по оценке и прогнозированию ситуации на рынке труда Российской Федерации, и отработали эти поручения, обсудили. Ещё, безусловно, с учётом обсуждения, которое происходит сейчас, это всё доработаем. Но несколько моментов, мне кажется, на которые важно обратить внимание. Мы тоже их обсуждали, но тем не менее.

Сегодня, по сути, рынок труда и его развитие зависит от двух составляющих: от нашей демографии, и Вы об этом говорили во вступительном слове, и от скорости перестройки нашей экономики и решения задач технологического суверенитета.

Если говорить о демографии, то в принципе все тренды понятны, и у нас на самом деле есть вот это 10-летнее окно возможностей, в течение которого мы должны перестроить, по сути, наши взгляды и наши подходы к системе среднего профессионального образования, высшего и дополнительного образования. Это ровно то, чем мы сейчас занимаемся, но скорость этих изменений должна быть значительно выше.

Мы, готовясь к заседанию Президиума Государственного Совета, сделали такую «домашнюю работу», Владимир Владимирович. Поскольку мы находимся на стадии формирования прогноза, о котором сегодня упоминали, мы сделали встречный прогноз – пока проект. Мы его разрабатывали на федеральном уровне исходя из тех приоритетов, которые определены, в том числе по технологическому суверенитету, и запросили у наших коллег из регионов их видение этой работы и того, как они видят региональные рынки труда и какие должны быть изменения по соответствующим отраслям. Наши видения пока не совпали, но это стало для нас дополнительным стимулом к тому, чтобы как можно быстрее доработать ту самую методологию, о которой сегодня говорили, использовать её одинаковым образом для того, чтобы быстро и гибко оценивать складывающиеся тенденции на рынке труда. Потому что всё меняется очень быстро, и, если мы не будем на это своевременно реагировать, то мы будем воспроизводить те проблемы, которые уже десятилетиями у нас сложились. Поэтому сегодня и вчера как раз оценивали те изменения, и коллеги частично о них сейчас сказали, которые нужно сейчас уже реализовывать в системе среднего специального и высшего образования.

Несмотря на то что прогноз пока в окончательном виде отсутствует, тем не менее уже в 2022 и в 2023 годах, с одной стороны, пользуясь тем, что мы запустили проект «Профессионалитет», с другой стороны, понимая востребованность определённых кадров определённой специализации на оборонно-промышленных предприятиях, многие регионы уже перестроили свои подходы к установлению контрольных цифр приёма, и уже 2023–2024-й учебный год ознаменовался тем, что количество контрольных цифр приёма в средних специальных учебных заведениях по востребованным специальностям возросло на 11 тысяч.

Почему я об этом говорю? Я говорю об этом только потому, что Вы сказали в своём вступительном слове, что на базе нового прогноза, который мы должны утвердить в следующем году, уже в 2025–2026 годах мы должны, по сути, изменить подходы к тем учебным планам и контрольным цифрам приёма, которые устанавливают средние специальные и высшие учебные заведения. Мы так будем действовать, но всё-таки уже сейчас можно делать отдельные донастроечные вещи и реагировать на изменяющуюся ситуацию, что, собственно, и происходит. В ближайшее время в Правительстве под председательством Михаила Владимировича [Мишустина] мы будем рассматривать два вопроса, которые связаны с прогнозом рынка труда и развитием системы образования, реагируя на эти прогнозные изменения.

Поскольку сегодня уже упоминался проект «Профессионалитет», который мы запустили с 2023–2024 учебного года, и, несмотря на то что он очень молодой, тем не менее у него уже есть амбассадоры из тех молодых людей, которые окончили профессиональные технические училища – простите, колледжи, как мы это теперь называем, – но они вошли в проект «Профессионалитет» и стали неким двигателем для молодых людей, которые выбрали эти специальности, которые попали в проект «Профессионалитет».

Какая наша ближайшая задача? Наша ближайшая задача, мы её для себя, собственно, уже определили, – мы уже понимаем, что порядка 50 процентов колледжей, которые сегодня работают на рынке, должны быть интегрированы в проект «Профессионалитет», а это значит, что они будут загружены по новым учебным программам и будут соответствовать тем требованиям и вызовам рынка труда, которые сегодня складываются. Я хочу поблагодарить и регионы, и работодателей за этот короткий период, когда мы создали практически 201 образовательно-производственный кластер. Федеральный бюджет вложил в это 10 миллиардов рублей, регионы вложили 1,5 миллиарда рублей и работодатели – 3,3 миллиарда рублей. Для одного года, мне кажется, это очень значимое движение вперёд, и хотелось бы, чтобы это получило своё дальнейшее развитие.

Уже и Вы отметили, и коллеги отметили в выступлениях – то, что хотелось бы, чтобы и среда, в которой растут, учатся и живут дети, была достойной средой. Речь идёт об общежитиях. У нас есть соответствующие предложения, мы эту тему обсуждали сегодня и считаем – это и прозвучало, собственно, – что такого рода поддержка, не важно, за счёт чего она осуществляется – за счёт федерального бюджета, бюджета региона или работодателя, – она должна быть нацелена в те учебные заведения, которые на сегодняшний день перестраиваются и которые проводят необходимую работу, соответствующую приоритетам рынка труда.

Сегодня здесь ещё звучали предложения, которые связаны с вовлечением людей с ограниченными возможностями здоровья в трудовой процесс и на рынок труда. Тема тонкая, поскольку она связана в том числе с медицинскими показаниями. Но мы сейчас понимаем, что какие-то вещи, которые для нас казались незыблемыми, нам, наверное, нужно будет пересмотреть, с тем чтобы эти люди могли быть вовлечены в занятость.

И, наверное, ещё один момент, который я бы хотела отметить, чтобы не занимать время, поскольку я уже сказала, что мы это обсуждали. У нас сегодня здесь, на Президиуме Госсовета, присутствуют новые регионы Российской Федерации, они впервые участвуют в такой работе. Хотела бы сказать, что, несмотря на то что они недавно вовлечены, но уже в принципе интегрированы во все наши программы не только в рамках программы социально-экономического развития регионов, но и в рамках нашей обычной текущей работы. Конечно, их рынок труда испытывает сегодня серьёзные потребности в специалистах, и тот набор мероприятий, которые мы обсуждаем, для них абсолютно так же актуален, как и для других регионов страны.

Вы дали поручение рассмотреть на межведомственной рабочей группе, которую я возглавляю, проблемные регионы. Сегодня мы также затрагивали эту проблему и договорились, что первым регионом, хотя мы его уже рассматривали, будет Забайкальский край. Он сегодня презентовал ситуацию на рынке труда, которая у него складывается. Думаю, что в ближайшее время мы это сможем сделать.

Также коллеги сегодня упомянули итоговое заседание Государственного Совета, которое пройдёт в конце года, с посвящением вопроса наставничеству. Я всё-таки хотела бы обратиться к Вам, Владимир Владимирович. Всё-таки 2023 год был обозначен Вами Годом педагога и наставника. Если мы будем проводить итоговое заседание Государственного Совета в конце года, то хотелось бы, чтобы оно было посвящено одновременно и завершению Года педагога и наставника.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо большое.

Коллеги, какие есть замечания, какие-то комментарии?

Пожалуйста, Чибис.

А.Чибис: Владимир Владимирович, спасибо большое.

Вы сказали про депопуляцию на Дальнем Востоке. Вы были недавно в Мурманской области. Сегодня Мурманская область, да и вся Арктическая зона Российской Федерации, благодаря Вашей поддержке, развивается, и те проекты, которые мы реализуем, требуют, конечно, компетентных, квалифицированных кадров. То, о чём сказал Антон Андреевич [Алиханов], с точки зрения распространения механизма для переезда именно в размере, как это действует на Дальнем Востоке, сегодня для нас крайне актуально. Мы сами запустили программу «Курс на Север», в рамках этой программы сформулировали специальные меры и индивидуальное сопровождение тех, кого мы ищем, сопровождение, когда они к нам приезжают, чтобы обеспечить им комфорт. Но это работники бюджетной сферы, у нас это получается.

Если бы Вы поддержали инициативу увеличить размер выплат работодателям для промышленных предприятий, для тех, кто переезжает, это, конечно, существенно нам бы помогло именно в режиме экономики. Поэтому просьба здесь нас поддержать. Это не великие деньги, как говорится, но очень важно, особенно сейчас, когда развиваются крупные производства у нас.

Спасибо большое.

В.Путин: Спасибо.

Александр Николаевич, пожалуйста.

А.Шохин: Уважаемый Владимир Владимирович!

Я хотел бы сделать несколько комментариев. Во-первых, действительно очень важная тема. Не случайно почти каждый выступающий упоминал работодателей как заинтересованную сторону, с одной стороны, и как активного участника процесса решения проблем на рынке труда и улучшения ситуации в области занятости, профессиональной подготовки и так далее.

Антон Олегович говорил о том, что необходимо повысить роль профессиональных стандартов и ввести двухкомпонентную систему. Мы считаем, что, во-первых, нужно резко сократить сроки согласования и одобрения профстандартов. Сейчас у нас образовательные стандарты принимаются по ускоренной процедуре – за полгода, а профессиональные стандарты иногда и больше года «гуляют» по бюрократическим коридорам. Поэтому, безусловно, было бы важно через соответствующее постановление Правительства этот вопрос решить и здесь состыковку сделать.

Кроме того, безусловно, очень важно, если будет повышена роль и отраслевых советов по профквалификациям, и отраслевых ведомств в гибкой адаптации профессиональных стандартов потребностям работодателей, здесь та самая вторая компонента могла бы решаться путём такого взаимодействия. Безусловно, очень важно сейчас расширить ещё и участие работодателей в образовательном процессе, здесь классический пример, безусловно, проект «Профессионалитет», так же как и проект «Передовые инженерные школы», и речь идёт о том, чтобы максимально расширить форматы практико-ориентированного проектного обучения сетевых образовательных программ, дуального обучения. Здесь коллеги уже некоторые примеры приводили, мы в течение двух дней поднимали эти вопросы. Здесь я бы поддержал Сергея Сергеевича [Кравцова] в том, что применительно к среднему профессиональному образованию, действительно, нужно узаконить демонстрационный экзамен и сделать его частью независимой оценки квалификации, совмещённой с государственной итоговой аттестацией. Но в равной степени эти механизмы соединения государственной итоговой и даже промежуточной аттестации с независимой оценкой могут быть применены к университетам. Мы с Валерием Николаевичем Фальковым недавно проводили совещание на площадке РСПП и пришли к выводу, что здесь нужно тоже продвинуться нам, поскольку это даст возможность выпускникам университета – причём даже в процессе обучения – осваивать какие-то квалификации, получать микростепени и тем самым уже до получения финального свидетельства об образовании включаться в рынок труда.

В.Путин: А как Вы видите демонстрационные экзамены эти?

А.Шохин: У нас сейчас уже два года пилотируется в нескольких университетах – по-моему, в 12 университетах – совмещение государственной итоговой аттестации и независимой оценки. Независимая оценка – это вообще-то экзамен со стороны работодателей, и принимается он в том числе на соответствие профстандартам и тем квалификациям, которые вытекают из профстандарта. Там основная проблема, Владимир Владимирович, связана с тем, кто финансировать должен. К сожалению, университеты даже из внебюджетных источников не имеют возможности сейчас финансировать эту независимую оценку. Вопрос чисто технический, и я думаю, что его можно достаточно быстро решить.

Андрей Ильич [Комаров] напомнил Вам, Владимир Владимирович, что в декабре 2021 года на съезде РСПП по сути дела был решен вопрос о налоговом вычете. Действительно, 17 регионов приняли соответствующее решение в развитие закона, принятого Государственной Думой. Но, безусловно, было бы правильно подумать о том, как компенсировать региону выпадающие доходы. Не все регионы в состоянии этот налоговый вычет делать. Мы видим это и по инвестиционному налоговому вычету. Можно было бы подумать о том, чтобы этот вычет [был] в форме списания на соответствующую сумму накопленной задолженности регионов перед федеральным бюджетом. Такие механизмы Минфин сейчас разрабатывает. Можно было бы подумать и о том, как расходы компаний на образование таким образом поддерживать.

У нас очень много примеров, когда компании участвуют в образовательных проектах на серьёзные суммы. Уже называлась цифра 3,3 миллиарда рублей в рамках «Профессионалитета». Некоторые компании, например, «ФосАгро» за 10 лет 6 миллиардов вложила, ТМК – полтора миллиарда. Такие компании, как «Росатом», РЖД, «Газпромнефть», НЛМК, «Сибур», «Евраз», «Северсталь», Сбербанк и многие другие, десятки компаний имеют свои образовательные программы и корпоративные университеты. И даже символическое стимулирование через эти налоговые льготы, безусловно, повышало бы привлекательность для многих остальных компаний, и средних в том числе, инвестиционную деятельность, связанную с развитием образования.

И, безусловно, многие коллеги связывали ситуацию на рынке труда с необходимостью повышения производительности труда, поэтому, Владимир Владимирович, поскольку, видимо, в следующем году будет происходить «пересборка» национальных проектов, мы все заинтересованы в том, чтобы проект «Производительность труда» сохранялся в перспективе до 2030 года и чтобы он также был увязан с проектами в области занятости рынка труда.

Кстати сказать, я с удивлением обнаружил, несмотря на присутствие на нашем семинаре Татьяны Алексеевны [Голиковой], что мы забыли о таком мощном резерве повышения производительности труда и решения проблем занятости, как здоровье работающего населения. Я считаю, что это тоже нужно не забыть и, может быть, вдогонку какое-то поручение по итогам нашего заседания внести.

И по поводу прогноза. На мой взгляд, очень важно, действительно, иметь единую методику. Сейчас и регионам, и компаниям, условно говоря, рекомендуется использовать фактически любые методики прогнозирования, сопоставить невозможное, и эта информация, действительно, не даёт оснований для принятия обоснованных решений, в том числе по приёму в средние и высшие учреждения профессионального образования. Но я хотел бы обратить внимание на то, что у нас есть Национальный совет по профквалификациям, есть отраслевые советы, первой функцией которых является мониторинг и прогнозирование ситуации на рынке труда в отраслевом и профессиональном разрезе. Мне кажется, что можно было бы и их тоже подключить и вменить в обязанность даже такую информацию давать и мониторинг и прогноз обобщать. Национальный совет мог бы здесь координатором быть.

Владимир Владимирович, хотел ещё сказать тезис последний. В следующем году мы отмечаем 10-летие Национальной системы квалификаций, в 2014 году Вы учредили Национальный совет при Президенте по профессиональным квалификациям. Хотелось бы, чтобы Вы провели заседание этого совета, он всё-таки при Президенте.

И очень хороший повод – Татьяна Алексеевна предложила заключительный Госсовет провести с темой наставничества, а в конце ноября у нас будет финальный этап Чемпионата по профессиональному мастерству по массовым профессиям, будет ежегодный всероссийский форум Национальной системы квалификаций, форум «Российский промышленник» 27–30 ноября. Если бы у Вас нашлось время посетить все эти мероприятия, это был бы хороший повод отметить 10-летие Национальной системы квалификаций. Тем более есть о чём поговорить, о задачах на будущее.

Спасибо.

В.Путин: Спасибо.

Поводов отметить у нас всегда достаточно. Отметим. Главное, чтобы это мероприятие прошло на высоком уровне. В WorldSkills по известным причинам мы не участвуем, но на национальном уровне, конечно, мы можем сделать это достойно. Очень бы хотелось, чтобы так и было, поэтому спасибо за приглашение.

Александр Николаевич, у меня несколько вопросов в связи с подготовленным проектом поручений. Мы должны исходить из того, что поручения, если они готовятся, они являются согласованными и будут исполняться. У меня и к вам, и к тем, кто формулировал эти пункты, первый вопрос такой: внесение в законодательство Российской Федерации обязательств по определению крупными и средними работодателями текущей перспективной кадровой потребности в профессиональном квалификационном и региональном разрезе – там дальше про другие разрезы тоже речь идёт, но это как бы вменяется в обязанность предприятиям.

А.Шохин: Владимир Владимирович, но я, честно говоря, был против этой формулировки, потому что, во-первых, средние компании – это компании, скорее всего, из реестра МСП, у них другая технология, о которой Антон Андреевич [Алиханов] подробно рассказал, – через центр «Мой бизнес» и так далее, через взаимодействие с деловыми объединениями малого и среднего предпринимательства. Я предлагал другую формулу, чтобы выработать такое понятие, как экономически значимые для региональных и отраслевых рынков труда организации, и чтобы они уже в обязательном порядке, в том числе через отраслевые и региональные объединения работодателей участвовали в этой работе, их можно обязывать тогда.

А в этой формулировке «крупные» и «средние» – у нас в законодательстве такого в принципе нет понятия, у нас несколько законов есть, которые и о банкротстве, и об экономически значимых предприятиях, там есть критерий того, что считать значимыми, в том числе для тех же градообразующих предприятий, моногородов, значимыми организациями. Посмотреть через эту призму – и тогда они действительно могли бы в обязательном порядке участвовать в этой работе. Но обязательно надо подключать объединения работодателей. РСПП готов эту работу вести.

В.Путин: Хорошо, я понял.

(Обращаясь к А.Никитину.) Андрей Сергеевич, наверное, нужно поработать с коллегами ещё. Надо, чтобы всё, что мы формулируем, исполнялось. А если на уровне бизнеса это реально исполняться не будет, то тогда как мы их заставим-то?

Хотя Александр Николаевич [Шохин] наверняка понимает – и другие коллеги из бизнеса, – что, для того чтобы Правительство формулировало потребности в кадрах на пятилетний срок, им нужно на что-то ориентироваться, а такие ориентиры может дать только бизнес. Здесь надо найти решение.

И следующее – речь идёт об очень чувствительном элементе нашей совместной работы: установление мер административной ответственности за неисполнение обязанности по трудоустройству инвалидов в счёт установленной квоты.

А.Шохин: Я скорее с Александром Юрьевичем Дрозденко соглашусь, что нужны стимулы. Потому что на самом деле и в Административный кодекс предлагается, и в Уголовный внести [положения об] ответственности – и так далее. Но на самом деле нужно использовать ещё и разные подходы. Кроме квотирования, тоже мы давно об этом говорим, можно использовать и финансирование процесса создания рабочих мест. Не всем предприятиям по своему технологическому укладу вообще-то комфортно создавать рабочие места для инвалидов, но они могли бы финансировать эти рабочие места у других работодателей. И регионы многие готовы этим заниматься.

Поэтому я бы считал, что так жёстко, как Антон Олегович [Котяков] предлагает, всё-таки не следует. Надо всё-таки сочетать и ответственность, и новые финансовые механизмы, и стимулы.

В.Путин: Может быть, так и сделать. Просто ответственность будут нести, но в данном случае финансовую. Технологически просто не всех людей можно привлекать к определённому виду работ. Но надо, чтобы все были вовлечены в эту работу, это совершенно очевидно.

Установление национальных рейтингов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования при установлении контрольных цифр приёма конкретной образовательной организации.

[Что] имеется в виду, Татьяна Алексеевна?

Т.Голикова: Имеется в виду тот рейтинг, по которому Вы давали нам поручение на Питерском международном форуме. Сегодня частично Антон Олегович об этом сказал, что в предварительном порядке мы такой подготовили проект. Но договорились сегодня, когда обсуждали эту тему, что мы вместе с комиссиями Государственного Совета, которые принимали участие в том числе в подготовке сегодняшнего заседания, посмотрим то, что сейчас подготовлено как проект, протестируем его.

Если мы все консенсусно с ним согласимся, то этот документ будет как нормативный документ, по сути, Правительства, как постановление, устанавливающее критерии рейтингования, в основу которого ложится фактор в первую очередь трудоустройства, во вторую очередь – заработной платы. И, как некоторые коллеги предлагают, возможно, ещё какие-то дополнительные показатели – то, что разошлось в обсуждении. Мы обсуждали тему…

В.Путин: Как это согласуется с установлением контрольных цифр приёма? Это имеются в виду на бюджетные места? То есть мы даём им тогда деньги?

Т.Голикова: Да, конечно. Если востребованные [специальности].

В.Путин: Понятно. Спасибо.

И наконец, в рамках программы субсидирования найма: предоставить возможность участия [в ней] работодателям, реализующим крупные проекты в приоритетных отраслях экономики в соответствии с перечнем, установленным Правительством, которые требуют массового привлечения работников из другой местности в связи с отсутствием соответствующего предложения рабочей силы на территориальном рынке труда.

Т.Голикова: Владимир Владимирович, мы договорились это откорректировать, потому что это не совсем корректная постановка вопроса.

В.Путин: Вот, сразу источники возникают.

Т.Голикова: Абсолютно.

В.Путин: Это большие деньги.

Т.Голикова: Это с одной стороны. С другой стороны, в любом случае нужны какие-то критерии, потому что мы всегда к этой теме подходим очень аккуратно – с точки зрения субсидирования всего подряд.

В.Путин: Представить предложения по государственной поддержке работодателей в части компенсации затрат на создание или оборудование новых рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для участников СВО.

Т.Голикова: Это то, что формулировал губернатор Ленинградской области. Мы сегодня эту тему тоже обсуждали – тема сложная. Она затрагивает и бюджеты всех уровней, и работодателей, потому что она требует переоборудования под того человека, который будет на этом рабочем месте работать.

Поэтому договорились, что мы проработаем, в том числе, возможно, и я об этом сказала, медицинские критерии допуска к работе на определённых рабочих местах. Дальше нам предстоит оценить реально, что нужно для того, чтобы переоснащать рабочие места.

И третье – нам нужно будет, по сути, договориться, как мы организовываем этот процесс по привлечению. Вы указали на административную ответственность – и справедливо указали. Мы сегодня тоже это обсуждали, потому что достаточно сложно: некоторые предприятия не берут, потому что нет таких рабочих мест. Это на самом деле комплексная программа.

И ещё один момент, который связан с привлечением ребят, которые пришли после участия в специальной военной операции и получили определённые ранения. Здесь уже есть Ваше поручение, оно сформулировано в рамках Указа по фонду «Защитники Отечества», соответствующую работу мы ведём.

Но сегодня было сказано по поводу современных технических средств реабилитации, осторожно прошла эта формулировка. Но, когда мы сегодня это обсуждали, учитывая, что спрос на высокотехнологичные средства реабилитации сейчас возрастает, нужно ещё и, наверное, другое поручение – поручение в том числе нашему бизнесу, который это производит, чтобы ценовая политика в отношении этих технических средств реабилитации была более сдержанной, чем сейчас.

В.Путин: Это нужно поручение не только бизнесу, поручение бизнесу мы дать не можем – нужно поручение ФАС. Современные средства реабилитации в четыре раза дороже, чем, так сказать, то, что в массовом порядке производится. В четыре раза! Да, понятно, что это именно высокотехнологичные изделия, но тем не менее ФАС должна внимательно посмотреть за тем, что происходит на этом рынке.

Но в любом случае этот пункт надо, наверное, оформить соответствующим образом. Но оставить надо, эта тема не должна исчезать.

Т.Голикова: Да, мы так и договорились.

А.Дрозденко: Уважаемый Владимир Владимирович, я хотел ещё добавить. Нужно на федеральном и региональном уровнях принять меры по поддержке создания и оборудования новых рабочих мест для лиц с ограниченной возможностью, включая участников СВО. В Ленинградской области есть опыт. Мы дотируем работодателей на создание такого рабочего места – от 250 до 500 тысяч с гарантией трудоустройства на срок не менее трёх лет и с определённой заработной платой. Мы договорились, что мы обязательно этот опыт предоставим.

Спасибо.

В.Путин: Да, я видел, знаю. Спасибо. Это хороший опыт.

Так, коллеги, что-то ещё? Всё?

Я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы уделили много времени такому важному вопросу для развития экономики и социальной сферы, собрались и в течение этого времени все вместе такой мозговой штурм осуществили. Очень полезно и очень важно. Один из ключевых элементов развития страны – кадры. Мы говорим об этом из года в год.

Для нас это особенно важно сегодня, потому что, как мы видим, – как после 2014 года, так и сейчас, – эти ограничения, которые в отношении нас вводят со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику «вправо», на более поздний срок. Но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности, и без хорошо подготовленных кадров сделать будет ничего невозможно.

Всё это для нас накладывается ещё на одну проблему – проблему демографического характера. Все вы об этом хорошо знаете. Но и здесь существуют выходы, которые мы не можем решить эффективно, если не будем применять современные средства производства, современные технологии. Если их будем применять, то такого количества рабочей силы нам, может быть, и не потребуется, то есть не может быть, а точно не потребуется: их будет занимать современная техника, средства робототехники, искусственный интеллект, использование больших данных и так далее.

И это вместе: с одной стороны, демографический вызов, с другой стороны, возможность решения вопросов дефицита рабочей силы с помощью современных технологий, вызовов, связанных с ограничениями и нашим движением вперёд в сфере развития, – всё это в один клубок увязывается, гордиев узел, который нам не нужно рубить в данном случае, но мы его можем достаточно эффективно и изящно развязать. Мы можем это сделать, но надо этой теме – теме подготовки кадров – уделять постоянное внимание.

Вам большое спасибо за работу. Спасибо Никитину Андрею Сергеевичу как человеку, который возглавлял эту группу по линии Госсовета, и всем коллегам, которые принимали в этом участие.