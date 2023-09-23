Раздвигая литературные горизонты

На эти и другие важные для думающего человека вопросы можно найти ответы, участвуя в международной просветительской акции «Литературный диктант», которая проводится в России и многих других странах мира третий раз. Инициатором проведения акции стала Мурманская областная универсальная научная библиотека, а в качестве партнёра выступила Российская библиотека иностранной литературы Министерства культуры РФ.



Участников прошлогодней акции было более 26 тысяч человек из 20 стран мира. В 2023 году Литературный диктант писали на 1220 площадках нашей страны и зарубежья.



В Стерлитамаке 34 человека решились проверить свои знания в области литературы - они писали диктант на площадке ЦБС - в «Мастерской искусств»( библиотеке N 3).

Среди участников - люди разных возрастов и профессий. Пенсионеры и студенты, педагоги и библиотечные работники, журналисты и сотрудники промышленных предприятий города пришли не только испытать себя, но и привлечь внимание к чтению, расширить свои литературные горизонты. Ведь, по большому счёту, эта акция - не экзамен, а настоящий праздник книголюбов.



Сертификаты участников Литературного диктанта-2023 вручили сразу после окончания выполнения тестовых заданий. А фамилии победителей просветительской акции станут известны уже 26 сентября.



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