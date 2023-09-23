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23 Сентября , 14:22

Раздвигая литературные горизонты

Действительно ли книга - ваш друг? Много ли вы читаете?Что из прочитанного остаётся в вашей памяти и душе?

Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты

На эти и другие важные для думающего человека вопросы можно найти ответы, участвуя в международной просветительской акции «Литературный диктант», которая проводится в России и многих других странах мира третий раз. Инициатором проведения акции стала Мурманская областная универсальная научная библиотека, а в качестве партнёра выступила Российская библиотека иностранной литературы Министерства культуры РФ.


Участников прошлогодней акции было более 26 тысяч человек из 20 стран мира. В 2023 году Литературный диктант писали на 1220 площадках нашей страны и зарубежья.


В Стерлитамаке 34 человека решились проверить свои знания в области литературы - они писали диктант на площадке ЦБС - в «Мастерской искусств»( библиотеке N 3).
Среди участников - люди разных возрастов и профессий. Пенсионеры и студенты, педагоги и библиотечные работники, журналисты и сотрудники промышленных предприятий города пришли не только испытать себя, но и привлечь внимание к чтению, расширить свои литературные горизонты. Ведь, по большому счёту, эта акция - не экзамен, а настоящий праздник книголюбов.


Сертификаты участников Литературного диктанта-2023 вручили сразу после окончания выполнения тестовых заданий. А фамилии победителей просветительской акции станут известны уже 26 сентября.


Фото автора.

Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Раздвигая литературные горизонты
Автор:Марина Воронова
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