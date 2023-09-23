Школьники Башкортостана узнают о применении искусственного интеллекта в отраслях экономики

Всероссийская образовательная акция «Урок цифры», которая ежегодно проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерством просвещения Российской Федерации в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».





В этот сезон «Урока цифры» школьники Башкортостана познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. В очном формате ученики, при поддержке педагога и, используя предложенные материалы, смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера, уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов.









Для комфортного прохождения урок можно пройти в онлайн-формате. Новый «Урок цифры» первым доступен на сайт проекта https://урокцифры.рф/

Традиционно материалы урока сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов, также в них предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов.





«Урок цифры» – ежегодная всероссийская акция, которая уже в пятый раз проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями нашей страны – Яндекс, VK, «Лаборатория Касперского», фирма «1С», Росатом, а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».





Организаторы сообщают, что в прошлогодней акции к тренажерам, созданным в рамках «Урока цифры», за учебный год было сделано максимальное количество обращений за всю историю проекта — более 15,4 млн. А «Урок цифры» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее» прошли 2,6 млн человек.