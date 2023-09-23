+13 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
23 Сентября , 20:06

Школьники Башкортостана узнают о применении искусственного интеллекта в отраслях экономики

С 18 сентября по 8 октября 2023 г. объявлен новый сезон проекта «Урок цифры» по применению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, стратегическим партнером и разработчиком содержания которого является Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

Школьники Башкортостана узнают о применении искусственного интеллекта в отраслях экономики
Школьники Башкортостана узнают о применении искусственного интеллекта в отраслях экономики
Всероссийская образовательная акция «Урок цифры», которая ежегодно проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Министерством просвещения Российской Федерации в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В этот сезон «Урока цифры» школьники Башкортостана познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. В очном формате ученики, при поддержке педагога и, используя предложенные материалы, смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера, уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов.

Для комфортного прохождения урок можно пройти в онлайн-формате. Новый «Урок цифры» первым доступен на сайт проекта https://урокцифры.рф/ 

Традиционно материалы урока сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов, также в них предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов.

«Урок цифры» – ежегодная всероссийская акция, которая уже в пятый раз проводится в партнерстве с крупнейшими компаниями нашей страны – Яндекс, VK, «Лаборатория Касперского», фирма «1С», Росатом, а также Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Организаторы сообщают, что в прошлогодней акции к тренажерам, созданным в рамках «Урока цифры», за учебный год было сделано максимальное количество обращений за всю историю проекта — более 15,4 млн. А «Урок цифры» от Благотворительного фонда «Вклад в будущее» прошли 2,6 млн человек.
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
18 Сентября , 15:52
Алексей Куличков, прославившийся в роли-ведущего шоу на ТНТ, оказался в уфимском травмпункте
Новости
22 Сентября , 12:13
Всё самое интересное о Стерлитамаке в этом Telegram-канале!
Новости
8 Сентября , 12:37
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Новости
19 Сентября , 11:10
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стерлитамаке 23 сентября

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика