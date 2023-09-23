+13 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
23 Сентября , 13:54

Собкор Интерфакса на фотовыставке Башкирии в Сочи расплакалась, узнав свой разрушенный дом

Татьяна Киреева, собкор Интерфакса в Сочи, на форуме современной журналистики "Вся Россия-2023" узнала на одной из фотографий свой дом в Красном луче.

Собкор Интерфакса на фотовыставке Башкирии в Сочи расплакалась, узнав свой разрушенный дом
Собкор Интерфакса на фотовыставке Башкирии в Сочи расплакалась, узнав свой разрушенный дом

Она рассказала о том, как дороги для нее малая Родина, дом, квартира,  которую ей помогли купить родители, и о своих переживаниях после разрушения дома.

- Я увидела фотографию и несколько раз перечитала подпись, поняла, что это мой дом. Нахлынули воспоминания. Раньше в Красном луче были руины,  а сейчас Башкортостан оказывает нашему городу шефскую помощь: восстанавливает соцобъекты,  дороги,  - сказала Татьяна Киреева. - Давайте будем все объединяться, чтобы Россия была сильной и крепкой. Своих не бросаем!

Источник: Октябрьский нефтяник

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
18 Сентября , 15:52
Алексей Куличков, прославившийся в роли-ведущего шоу на ТНТ, оказался в уфимском травмпункте
Новости
22 Сентября , 12:13
Всё самое интересное о Стерлитамаке в этом Telegram-канале!
Новости
8 Сентября , 12:37
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Новости
19 Сентября , 11:10
Первая осенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Стерлитамаке 23 сентября

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика