Собкор Интерфакса на фотовыставке Башкирии в Сочи расплакалась, узнав свой разрушенный дом

Она рассказала о том, как дороги для нее малая Родина, дом, квартира, которую ей помогли купить родители, и о своих переживаниях после разрушения дома.

- Я увидела фотографию и несколько раз перечитала подпись, поняла, что это мой дом. Нахлынули воспоминания. Раньше в Красном луче были руины, а сейчас Башкортостан оказывает нашему городу шефскую помощь: восстанавливает соцобъекты, дороги, - сказала Татьяна Киреева. - Давайте будем все объединяться, чтобы Россия была сильной и крепкой. Своих не бросаем!

Источник: Октябрьский нефтяник