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23 Сентября , 17:38

В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»

Сегодня, 23 сентября, республика присоединилась к акции, прошедшей в 89 регионах России.

В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»

 В Год педагога и наставника «Педагогический диктант» писали во второй раз. По всей стране, более чем на 100 площадках, в числе которых педагогические вузы и исторические парки «Россия – Моя история», участники диктанта предлагали свои решения воспитательных задач, прослушав декламаторов текста. В Уфе «Педагогический диктант» прошел на площадках БГПУ имени Акмуллы, в корпусе Института филологического образования и межкультурных коммуникаций.


Более 100 студентов и преподавателей из разных городов и районов Башкортостана собрались в двух аудиториях Акмуллинского университета, чтобы испытать свои силы в педагогическом мастерстве. В этом году акция посвящена 200-летию со дня рождения великого российского педагога К. Д. Ушинского.
Выбор текста автора педагогических трудов актуален сегодня и посвящен трудовому воспитанию.


«… воспитание не только должно развить разум человека и дать ему известный объем сведений, но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой жизнь его не может быть ни достойной, ни счастливой» - писал великий педагог.
Участники акции прослушали отрывок из произведения К.Д. Ушинского и, используя свой профессиональный опыт, более двух часов размышляли над заданными вопросами и искали самостоятельное решение поставленных задач.


Декламаторами текстов на «Педагогическом диктанте» стали кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, отличник народного образования Республики Башкортостан Людмила Гирфанова и Лилия Муллагалиева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка, теоретической и прикладной лингвистики БГПУ имени М. Акмуллы, абсолютный победитель конкурса «Учитель года Башкортостана – 2021», отличник образования Республики Башкортостан.
Лилия Муллагалиева: «Это новый формат работы, когда участники акции могут еще лучше понять и прочувствовать высказывания лучших российских педагогов. Сегодня наши студенты решают сложные воспитательные задачи, показывают собственное осмысление педагогических техник и приемов, актуальных задач, стоящих перед российским образованием. Текст Ушинского абсолютно современен и сегодня. В школы страны возвращается предмет «трудовое воспитание». Идеи великого педагога подчеркивают важность труда умственного и физического, помогают учителям находить бесценные идеи и методики в прошлом и переносить их в современность, они учат и вдохновляют».


Виктория Малыбаева, студентка 5 курса ИФОМК БГПУ имени Акмуллы перед началом акции поделилась впечатлениями: «Задания диктанта связаны с моей будущей профессией, и еще мне интересны все профессиональные конкурсы, например, я участвовала во Всероссийском конкурсе «Учитель будущего поколения России». В Год педагога и наставника хочется испытать свои силы в будущей профессии, и я думаю, что мои накопленные знания помогут мне успешно справиться с заданием. Такие конкурсы привлекают внимание к нашей специальности, а популяризация учительского труда в обществе является важнейшей задачей».
Интересный факт – 90 финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023» участвовали в диктанте по всей России.

 

Пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.

В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
В Башкирии будущие учителя написали «Педагогический диктант»
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