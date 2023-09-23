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23 Сентября , 19:57

В Башкирии появится новое хозяйство по разведению осетра

В администрации Ермекеевского района Башкортостана в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» прошел предпринимательский час. 

В Башкирии появится новое хозяйство по разведению осетра
В Башкирии появится новое хозяйство по разведению осетра
На встречу пришел энергичный предприниматель, который планирует организовать садковое хозяйство для разведения осетровых пород рыб. 

В ходе встречи были рассмотрены важные вопросы, связанные с приведением в соответствие с законодательством категории использования земельных участков для дальнейшего развития бизнеса предпринимателя. 

Предприниматель рассказал о своем проекте по разведению осетровых пород рыб и его перспективах. Такое предприятие может стать значимым вкладом в развитие рыболовства и аквакультуры как в районе, так и в республике, а также создать рабочие места для местных жителей. 

Глава администрации выразил свою поддержку предпринимательской инициативе и высоко оценил энтузиазм и профессионализм предпринимателя. 
 
Источник: Администрация муниципального района Ермекеевский район
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