В Башкирии появится новое хозяйство по разведению осетра

На встречу пришел энергичный предприниматель, который планирует организовать садковое хозяйство для разведения осетровых пород рыб.





В ходе встречи были рассмотрены важные вопросы, связанные с приведением в соответствие с законодательством категории использования земельных участков для дальнейшего развития бизнеса предпринимателя.





Предприниматель рассказал о своем проекте по разведению осетровых пород рыб и его перспективах. Такое предприятие может стать значимым вкладом в развитие рыболовства и аквакультуры как в районе, так и в республике, а также создать рабочие места для местных жителей.





Глава администрации выразил свою поддержку предпринимательской инициативе и высоко оценил энтузиазм и профессионализм предпринимателя.

Источник: Администрация муниципального района Ермекеевский район