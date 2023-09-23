В межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) появится Зона выделения ДНК и РНК

Она представит собой общелабораторные помещения с оборудованием, необходимым для выделения нуклеиновых кислот ДНК и РНК из различных биологических материалов, которыми будут пользоваться сотрудники лабораторий. Полученные образцы будут необходимы для формирования биобанка и научных задач лабораторий популяционной и медицинской генетики, нейрокогнитивной геномики, геномных и постгеномных исследований.



Помимо всего прочего исследование ДНК и РНК в специализированной зоне поспособствует проведению геномных и постгеномных исследований наследственной и многофакторной патологии человека с использованием современных технологий исследования генома. Зона выделения ДНК и РНК Уфимского университета будет расположена на третьем этаже IQ-парка.