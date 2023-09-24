Поздравление главы администрации Рустема Газизова с Днём машиностроителя

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя! Стерлитамакские предприятия машиностроения всегда славились своими высококвалифицированными специалистами, профессионалами своего дела. Благодаря вашему слаженному труду, внедрению инновационных технологий на ведущие предприятия нашей страны своевременно поступает необходимое оборудование и комплектующие. Ваши профессионализм, ответственность, преданность избранному делу и верность традициям заслуживают признания и уважения.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли − вы заложили прочную основу развития машиностроительной отрасли в Стерлитамаке – одну из лучших в нашей стране. Уважаемые работники и ветераны машиностроения, от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых достижений и успехов в вашем труде!

Рустем ГАЗИЗОВ, глава администрации ГО г.Стерлитамак.