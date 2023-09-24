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24 Сентября , 12:00

Учитель математики представит Республику Башкортостан на конкурсе «Учитель года России»

Учитель математики гимназии N39 им. Файзуллина г.Уфа Артем Баянов представит Республику Башкортостан на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года.

Учитель математики представит Республику Башкортостан на конкурсе «Учитель года России»
Учитель математики представит Республику Башкортостан на конкурсе «Учитель года России»
С 20 сентября по 5 октября в Московской области проходит заключительный этап  Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года. В финале примут участие победители региональных этапов из 89 субъектов Российской Федерации.

Имя нового победителя конкурса – Учителя года России 2023 года будет объявлено 5 октября, в Международный день учителя.

Первое заочное знакомство с участниками конкурса проходило в формате видеоэссе

На очном этапе в первом туре конкурсанты проведут «Разговор со школьниками», станут участниками «Педагогического диктанта» и дадут «Урок» для школьников Подмосковья. По итогам первого тура будут определены 15 лауреатов, которые во втором туре покажут авторские мастер-классы и примут участие в испытании «Вопрос учителю года». По итогам второго тура будут определены 5 призеров конкурса.

Конкурсное испытание третьего тура, которое в этом году называется «Слово Учителю», состоится 3 октября уже в Москве по результатам которого определится победитель - обладатель «Хрустального пеликана».

Напомним, что 2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.
 
Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.
 
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