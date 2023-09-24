Учитель математики представит Республику Башкортостан на конкурсе «Учитель года России»

С 20 сентября по 5 октября в Московской области проходит заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2023 года. В финале примут участие победители региональных этапов из 89 субъектов Российской Федерации.





Имя нового победителя конкурса – Учителя года России 2023 года будет объявлено 5 октября, в Международный день учителя.









Первое заочное знакомство с участниками конкурса проходило в формате видеоэссе

На очном этапе в первом туре конкурсанты проведут «Разговор со школьниками», станут участниками «Педагогического диктанта» и дадут «Урок» для школьников Подмосковья. По итогам первого тура будут определены 15 лауреатов, которые во втором туре покажут авторские мастер-классы и примут участие в испытании «Вопрос учителю года». По итогам второго тура будут определены 5 призеров конкурса.





Конкурсное испытание третьего тура, которое в этом году называется «Слово Учителю», состоится 3 октября уже в Москве по результатам которого определится победитель - обладатель «Хрустального пеликана».





Напомним, что 2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.