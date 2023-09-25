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25 Сентября , 07:00

Библиотека Стерлитамакского района стала площадкой для проведения международной просветительской акции «Литературный диктант» - 2023

Наумовская модельная сельская библиотека Стерлитамакского района Республики Башкортостан, созданная в рамках национального проекта «Культура», стала площадкой для проведения международной просветительской акции «Литературный диктант» - 2023.

Библиотека Стерлитамакского района стала площадкой для проведения международной просветительской акции «Литературный диктант» - 2023
Библиотека Стерлитамакского района стала площадкой для проведения международной просветительской акции «Литературный диктант» - 2023
Диктант разработан Мурманской государственной областной универсальной научной библиотекой при поддержке Министерства культуры Мурманской области и проходил, как по всей стране, так и за ее пределами, уже в третий раз.
 
Участники отвечали на 20 тестовых заданий разной степени сложности, тематика которых связана с русской литературой или национальным фольклором и эпосом.
 
Отрадно, что в Акции активное участие приняли пользователи Наумовской библиотеки, возраст которых варьировался от 15 до 70 лет. Победителями площадки Наумовской библиотеки стали Валерия Стюкова – ученица школы с.Наумовка и Фирдаус Баталлова – самый взрослый участник акции. 
 
«Литературный диктант привлекает внимание к интересным фактам в личной жизни поэтов, писателей и вызывает желание к прочтению произведений», - поделилась своим мнением победитель диктанта Фирдаус Баталлова. 
 
25 сентября по условиям Акции на официальном сайте библиотеки будут опубликованы правильные ответы диктанта, чтобы каждый желающий смог проверить набранное им количество баллов.
 
Источник: МБУ "Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района".
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