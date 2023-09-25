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25 Сентября , 16:07

В Башкирии обсудили влияние межвузовского кампуса на экономику региона

На круглом столе, посвященном развитию инновационной образовательной среды (кампусов), обсудили влияние межвузовского кампуса на экономику региона.

В Башкирии обсудили влияние межвузовского кампуса на экономику региона
В Башкирии обсудили влияние межвузовского кампуса на экономику региона

Мероприятие прошло на площадке Московского государственного строительного университета, где проходит Международный научно-практический симпозиум «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития». В круглом столе приняла участие делегация Башкортостана. Участники обсудили различные аспекты будущих объектов, например, их встраивание в городскую инфраструктуру, вовлечение горожан в жизнь университетов и студентов в жизнь городов, стандарт образовательной среды кампусов и использование стандарта КРТ для реализации этих проектов.

Участники мероприятия обсудили передовые практики в строительстве университетских кампусов и разобрали уже реализуемые проекты по их созданию. Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России.

Источник: Правительство Республики Башкортостан

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