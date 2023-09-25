В Башкортостане филиал фонда «Защитники Отечества» помогает семье погибшего военнослужащего

Ей и детям была нужна медицинская и психологическая помощь. О фонде женщине рассказали сотрудники соцзащиты, они же подсказали адрес, куда следует обращаться – в Уфе филиал фонда находится на ул. Мингажева, д. 107. И мама, и дети – дочь и двое сыновей – ходили на прием к психологу, в планах – общее медицинское обследование, чтобы нивелировать последствия стресса, арт-терапия, санаторно-курортное лечение. Мер поддержки много. «Отзывчивые люди, помогают от души», – так отозвалась о работе сотрудников филиала фонда вдова погибшего военнослужащего.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки семьям ветеранов СВО и семьям погибших. Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548 Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье. Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02.