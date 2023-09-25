Видеообращение Президента РФ Владимира Путина, посвящённое 30-летию образования Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Центральной избирательной комиссии России. Поздравляю с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей и, конечно же, всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом важнейшем государственном органе.

Благодарю вас прежде всего за чёткую, выверенную организацию избирательных процессов. Вы независимые в своей работе, начальников над вами нет, все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности. От вашего профессионализма, объективности и прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов. Вы делаете всё, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона.

За прошедшие 30 лет российская избирательная система прошла большой путь. Она постоянно совершенствуется, в ней используются новейшие технические достижения, лучшие мировые практики, гармонично сочетаются традиции и новаторство.

Так, в последние годы активно внедряются цифровые решения, позволяющие сделать участие в выборах удобным и доступным. На избирательных участках создана уникальная, не имеющая аналогов система видеонаблюдения. Используются современные технические средства, позволяющие автоматизировать обработку голосов избирателей. Во многих субъектах Федерации применяется дистанционное электронное голосование.

Сегодня есть все условия, чтобы каждый гражданин России мог свободно выражать свою волю на выборах, делать это по месту жительства или по месту фактического нахождения, на избирательном участке или на дому, в тот день, когда это удобно, ведь сейчас есть возможность проголосовать в течение нескольких дней.

Уважаемые коллеги!

Отмечу и вашу просветительскую работу по разъяснению значимости выборов и участия в них каждого гражданина.

Вы также взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом, вносите большой вклад в обеспечение общественно-политического диалога и стабильности.

Хочу отдельно поблагодарить вас за огромную помощь и содействие в создании избирательных комиссий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За то, что вы действовали смело, решительно, несмотря на трудности и многочисленные угрозы.

Уважаемые коллеги!

По сути, мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России. Она по праву считается одной из лучших в мире, потому что базируется на прозрачных и понятных гражданам избирательных процедурах, на чётком соблюдении норм избирательного законодательства, на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления её граждан.

Именно народ – источник власти в нашей стране. Он определяет её путь развития. И подчеркну, что в эффективной реализации важнейшего конституционного права граждан – избирать и быть избранным – огромная заслуга Центральной избирательной комиссии.

Ещё раз поздравляю вас, уважаемые коллеги, с юбилейной датой. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго.