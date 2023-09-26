Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Генеральным прокурором Российской Федерации

В.Путин: Добрый день!

И.Краснов: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

В.Путин: Игорь Викторович, по результатам работы Вы хотели рассказать? Пожалуйста, прошу Вас.

И.Краснов: Владимир Владимирович, органами прокуратуры на системной основе продолжают реализовываться те задачи, которые Вы определили в качестве приоритетных для ведомства на расширенном [заседании] коллегии прокуратуры в этом году.

По результатам работы за полугодие многим прокурорам даны дополнительные целевые поручения – проведение надзорных мероприятий, устранение нарушений – с учётом специфики и ситуации в каждом конкретном регионе нашей страны.

В преддверии единых дней голосования мы следили за строгим соблюдением избирательного и иного законодательства в целях профилактики возможных правонарушений, а в случае их выявления – и оперативного устранения.

Одновременно мы реагировали на острые социальные проблемы в обществе, которые, как известно, в этот период могут стать дестабилизатором общественной обстановки. Под нашим контролем находились вопросы соблюдения законодательства в отношении пенсионеров, детей, детей-сирот, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей.

Только по результатам работы за первое полугодие судами удовлетворено свыше шести тысяч наших исковых заявлений в защиту социально не защищённых слоёв населения. Это и вопросы создания безбарьерной среды, и оказание предусмотренной законодательством помощи многодетным семьям, и другие [вопросы].

В связи с увеличением количества случаев отказов инвалидам в предоставлении технических средств реабилитации по причине удорожания мною был незамедлительно проинформирован Председатель Правительства [Михаил Мишустин] с предложением принятия мер реагирования. В настоящее время все меры приняты, ситуация исправляется.

В круглосуточном режиме мы мониторим ситуацию с соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей по предоставлению соответствующих мер поддержки от государства. Реагировали на случаи неоказания и оказания некачественной медицинской помощи раненым, отказов в средствах реабилитации, отказов в выплатах медицинских страховок в связи с гибелью военнослужащих и мобилизованных их семьям. Тысячи исполнительных производств в отношении мобилизованных приостановлены, всем им предоставлены «кредитные каникулы». И эта работа в дальнейшем будет продолжена, Владимир Владимирович.

В настоящее время в органы прокуратуры поступило порядка четырёх миллионов обращений граждан. Как я Вам уже ранее докладывал, они все рассматриваются нами комплексно для выявления системных проблем, чтобы мы могли их оперативно разрешить и, соответственно, снизить социальное напряжение в обществе.

Какие прежде всего вопросы остро интересуют граждан? Это по-прежнему нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и завышенные тарифы. Ежегодно в органы прокуратуры поступают сотни тысяч таких обращений. По каждому из них мы оперативно реагируем, проводим надзорные мероприятия, восстанавливаем справедливость. Некоторые надзорные мероприятия проходят [в течение] длительного периода времени: например, обеспечение водой конкретных населённых пунктов или вопросы по обеспечению отопительного сезона.

По Вашему, Владимир Владимирович, поручению в этом году проведена комплексная проверка в сфере соблюдения законодательства в области электроэнергетики, газоснабжения, а также качественного обеспечения населения электроэнергией. По её результатам за этот год из тарифов ресурсоснабжающих организаций как необоснованные исключены траты на сумму более пяти миллиардов рублей, а это те денежные средства, которые, по сути, лежали на плечах населения.

Кроме того, удалось снизить средствами надзора тарифные показатели на последующие два года на сумму более четырёх миллиардов рублей. По причине предоставления некачественной электроэнергии в 23 регионах нашей страны пересчитана оплата для населения.

В.Путин: Что значит «некачественной электроэнергии»?

И.Краснов: Это значит перебои с электроэнергией.

В.Путин: Как некачественная услуга.

И.Краснов: Да, некачественная услуга.

Кроме того, причиной повсеместного реагирования прокуроров послужили несоблюдения сроков и отставание от графиков ремонта коммунальной инфраструктуры. Мы зафиксировали низкие темпы вовлечённости коммунальной инфраструктуры в концессионный оборот, поэтому прокуроры все ориентированы проверить концессионные договоры, особенно те, которые заключены на длительный период времени, к примеру до 2050 года, а также условия заключения концессионных договоров. К примеру, в некоторых концессионных договорах предусмотрено осуществление ремонта коммунальной инфраструктуры не ранее 2042 года. Поэтому прокуроры будут заниматься всеми этими проблемами, будем реагировать.

В.Путин: До 2042 года не предполагается ремонта?

И.Краснов: Не предполагалось ремонта, да, к сожалению.

Мы продолжали надзорное сопровождение национальных приоритетных проектов. К сожалению, во многих регионах нашей страны, а их 80, были выявлены хищения, а также сопутствующие им должностные преступления. По нашим материалам возбуждены сотни уголовных дел, эту работу будем продолжать.

Средствами надзора удалось завершить ремонт и строительство более 50 социально значимых объектов в стране. Кроме того, удалось помочь ввести в эксплуатацию дорогостоящее оборудование в школьных и медицинских учреждениях.

Для снижения нагрузки на врачей, Владимир Владимирович, по нашему предложению в 34 регионах нашей страны осуществлён переход от многочисленных информационных систем к единой региональной информационной системе, что позволило увеличить время общения врачей с пациентами и, соответственно, снизить время для составления соответствующих отчётов.

В период подготовки и проведения летней детской оздоровительной кампании прокурорами пресечено свыше 12 тысяч нарушений, которые касались несоблюдения санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований. Были нарушения, связанные с организацией питания, доставкой детей к месту отдыха и обратно. Жёстко реагировали на случаи выявления инфекций, массовые отравления детей в местах их отдыха. Эту работу будем продолжать.

1 сентября текущего года многие прокуроры посетили торжественные мероприятия в школах и высших учебных заведениях. Этому предшествовала большая работа по контролю за своевременным завершением ремонта, строительством и введением в эксплуатацию школ.

В зоне нашего постоянного внимания оставались вопросы снижения административного давления на бизнес. Мы уже приступили к формированию планов проверок на 2024 год. Безусловно, приложим все усилия, чтобы проверок было как можно меньше. Самым главным, ключевым критерием у нас остаётся принцип непроведения проверок на неопасных объектах. Безусловно, мы понимаем, что каждый выход контролёров необходимо рассматривать с учётом имеющихся рисков.

Большая работа также проделана, Владимир Владимирович, в сфере надзора за транспортом. В период проведения специальной военной операции под контролем прокуроров находились вопросы безопасности, а также надёжного функционирования транспортной инфраструктуры.

Кроме того, средствами надзора мы продолжали смотреть за реализацией проектов строительства морских портов и соответствующей инфраструктуры. Смотрели, чтобы бюджетные денежные средства были потрачены по целевому назначению и, соответственно, вся инфраструктура вводилась в сроки, предусмотренные в соответствии с законом и договорными обязательствами.

В рамках деофшоризации российской экономики, а также защиты интересов государственной собственности судами удовлетворено свыше 24 тысяч наших исков, касающихся незаконной утраты государственной собственности на сумму более 187 миллиардов рублей. Средствами надзора мы также добились выхода из-под иностранного контроля ряда ключевых стратегических предприятий, которые имеют существенное значение для экономики и безопасности нашей страны.

В целом прокуроры ориентированы на реагирование в социальных и экономических направлениях развития нашей страны, безусловно, с учётом геополитической обстановки и обстановки извне.

Под нашим контролем также находились вопросы соблюдения жилищного, трудового и пенсионного законодательства, а также вопросы соблюдения законодательства в области экологии и информационной безопасности. Координируем работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом.

Безусловно, все эти вопросы, Владимир Владимирович, не решить без профессиональных кадров в прокуратуре, в том числе в наших новых регионах.

С 1 сентября текущего года в городе Луганске начал свою работу филиал Университета прокуратуры Российской Федерации, где мы уже готовим специалистов как по программам высшей школы, так и, соответственно, там будут проходить и уже проходят повышение квалификации работники прокуратуры из новых регионов.

В.Путин: Игорь Викторович, я знаю, что Вы много делаете для соблюдения законности в оборонно-промышленном секторе, за что хочу Вас отдельно поблагодарить и выразить надежду на то, что эта работа, так же как и работа по другим направлениям, в том числе по соблюдению законных прав и интересов граждан в социальной сфере, будет продолжена.

Спасибо большое.

И.Краснов: Спасибо, Владимир Владимирович. Безусловно.