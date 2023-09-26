Участники Консорциума аэрокосмических вузов России обсудили в Уфе новую систему образования на базе межвузовского кампуса

В Уфу приехали ректоры и представители ведущих университетов аэрокосмического профиля - МАИ, СибГУ им. М.Ф.Решетнева, КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, ГУАП, Самарского университета им. С.П. Королева, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, УлГУ, РГАТУ им. П.А. Соловьева, СПбГМТУ, СПбПУ Петра Великого. Мероприятие проходило под руководством президента Консорциума, ректора Московского авиационного института (национального исследовательского университета) Михаила Погосяна.

Ректор Уфимского университета Вадим Захаров и проректор по инновационной деятельности Георгий Агеев представили гостям экосистему УУНиТ, в частности, лаборатории Единого инновационного комплекса, лучшие образовательные практики, пояс студенческого конструкторского бюро и другие площадки Передовой инженерной школы «Моторы будущего», инновационные разработки научных школ вуза, собственные изобретения студенческих команд, инфраструктурные объекты.

Перед студентами и профессорско-преподавательским составом УУНиТ с публичной лекцией «Будущее аэрокосмических рынков» выступил президент Консорциума аэрокосмических вузов, ректор МАИ Михаил Погосян. Среди приоритетных направлений развития технологий и продуктов в авиационной отрасли Михаил Погосян отметил новую аэродинамику и совершенствование конструкции планера, перспективные бортовые системы, малошумные и экологичные силовые установки, а также новые материалы и технологии производства.

В завершении выступления спикер остановился на вопросах подготовки кадров, в частности, сделал акцент на компетенциях, необходимых комплексному инженеру в цифровую эпоху.

— Вузы должны стать центрами генерации инновационных идей, поэтому мы должны готовить комплексных инженеров, которые способны создавать новую продукцию, а не просто обслуживать существующие образцы техники, — подчеркнул Михаил Погосян.

Повестка дня общего собрания Консорциума включала ряд вопросов, касающихся межвузовского сотрудничества по развитию стратегических проектов в области аэромобильности и беспилотных летательных аппаратов, перспективных направлений взаимодействия с корпорацией «Роскосмос», сервисов Цифровой кадровой платформы, которая призвана эффективно решать задачи по обеспечению предприятий кадрами, кадровому прогнозированию и формированию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.

На совещании руководители аэрокосмических университетов обсудили задачи и возможности перехода на новую систему высшего образования. Ректор МАИ, вуза - участника пилотного проекта по реформированию системы высшего образования, представил подходы Московского авиационного института (национального исследовательского университета) к трансформации системы высшего образования и их промежуточные итоги, а также рассказал о критериях качества подготовки специалистов в вузах.

— Мы работаем над задачами формирования инженерного образования будущего, которое обеспечит технологический и экономический прорыв. Наряду с базовыми знаниями необходимо давать и практические навыки использования современных цифровых технологий в решении комплексных инженерных задач, — подчеркнул Михаил Погосян. — Чтобы выпускники технических вузов могли с самого начала работы в индустрии демонстрировать высокий уровень профессионализма.

— Сегодня Уфимский университет принимал представителей ведущих российских университетов – участников Консорциума аэрокосмических вузов, — отметил ректор Уфимского университета Вадим Захаров. — Обсудили с коллегами ряд значимых задач и перспективы межвузовской кооперации. Уверен, что совместные крупные инженерные проекты будут создаваться, в том числе, и на площадках студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, первая очередь которого будет запущена в Уфе в этом году.

(*Проект реализуется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты»)

Для участников мероприятия также было запланировано посещение ПАО «ОДК – Уфимское моторостроительное производственное объединение» - индустриального партнера Уфимского университета и межвузовского кампуса, инновационного предприятия региона, осуществляющего разработку, производство и обслуживание газотурбинных двигателей для военной авиации.

https://pravitelstvorb.ru/news/21808/