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26 Сентября , 11:52

В Башкортостане завершился бизнес-тур «От А до Я»

Выездом в Янаул завершился бизнес-тур «От А до Я», организованный Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан для предпринимателей и самозанятых региона.

В Башкортостане завершился бизнес-тур «От А до Я»
В Башкортостане завершился бизнес-тур «От А до Я»

За 4 месяца бизнес-тур посетил все 6 зон, на которые была условно поделена республика: южную, центральную, зауральскую, западную, северо-восточную и северо-западную. Последний выезд состоялся в г. Янаул и объединил 11 муниципалитетов северо-запада республики: Аскинский, Балтачевский, Бураевский, Дюртюлинский, Калтасинский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы, а также города Нефтекамск и Агидель.

– Бизнес-тур «От А до Я» – масштабный проект, позволивший вывести на новый уровень диалог с бизнес-сообществом региона. При общении с предпринимателями мы видим, что выбранный формат нашего взаимодействия на сегодняшний день является наиболее востребованным и актуальным. Поэтому на следующий год в планах продолжить реализацию этого проекта, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Бизнес-тур «От А до Я» был организован Фондом развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан, АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего  предпринимательства» и Центра «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Цель мероприятия – информирование участников о доступных мерах государственной поддержки и ресурсах, которые могут быть полезными для успешного ведения бизнеса. В рамках Бизнес-тура участники имели возможность ознакомиться с разнообразными аспектами предпринимательства: от регистрации бизнеса до масштабирования. Специалисты и эксперты в области бизнеса делились своим опытом и знаниями, помогая участникам лучше понять особенности предпринимательской деятельности. Представители различных государственных органов и институтов развития предпринимательства поделились информацией о возможностях получения финансовой поддержки, грантов и льготных кредитов для предпринимателей.

– Мы смогли привлечь более 1000 человек к участию в бизнес-туре «От А до Я». Это свидетельствует о востребованности формата открытого диалога, высоком интересе к мерам государственной поддержки, действующим на сегодняшний день и вопросам развития бизнеса в нашем регионе. Все наработки и пожелания предпринимателей уже анализируются и лягут в основу предложений, которые помогут повысить эффективность и доступность государственной поддержки для бизнеса, – сказала Элиана Саитова, генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, модератор бизнес-тура.

Бизнес-тур «От А до Я» стал значимым событием для предпринимателей Республики Башкортостан и подтвердил важность оказания поддержки этому важному сектору экономики. Организаторы выразили надежду, что информация и знания, полученные на мероприятии, помогут участникам развивать свой бизнес и способствовать экономическому росту региона.

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