В Межвузовском кампусе Уфы разместятся Центр фотоники, Наноцентр и Нанофаб

О новых проектах, которые будут развивать нанотехнологии на площадках IQ-парка, лабораториях и инновационных центрах, рассказал ректор Уфимского университета науки и технологий, профессор Вадим Захаров.

— Кампус станет интеллектуальным центром, где на территории почти в пять гектаров будут сосредоточены фронтирные исследования региона. Уфимский университет на площадках IQ-парка первой очереди межвузовского кампуса в девяти передовых лабораториях и трех инновационных центрах будет развивать свои стратегические проекты. Объекты II очереди студенческого кампуса, которые будут введены в строй в 2025 году, включают в себя жилые корпуса, общественно-деловые локации, учебно-аудиторный и лабораторный фонды, где мы и планируем разместить Центр фотоники, Наноцентр, Нанофаб, и разрабатывать собственные технологические гринфилд-проекты. Отдельного внимания заслуживает строительство в ходе второй очереди одного из крупных Геномных центров страны, где будут располагаться 10 генетических лабораторий и проводиться исследования мирового уровня, — поделился планами ректор УУНиТ.

Вадим Захаров также рассказал о создании центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта. Единственный в республике, он станет центром развития инновационного спорта и точкой притяжения интеллектуальной молодежи.

— Межвузовский кампус мирового уровня Евразийского научно-образовательного центра в Уфе – это глобальный проект, который принципиально изменит образовательную среду региона. Это не просто студенческое пространство с инновационной инфраструктурой, необходимой для образования, науки и жизни, это будет молодежный наукоград в современном архитектурном решении в историческом сердце столицы Башкортостана. С вводом в эксплуатацию межвузовского кампуса у нашей республики появится Знак качества в сфере образования, чтобы талантливые абитуриенты приезжали к нам учиться, — подчеркнул Вадим Захаров.

В целом, вхождение Уфимского университета в Межвузовский студенческий кампус обеспечит ввод более 11 тысяч кв. метров дополнительных научно-образовательных пространств и решит проблему обеспечения комфортными общежитиями более 1600 студентов и молодых ученых.

Справочно. Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты». IQ парке появится в здании IQ-парка строящегося межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ.