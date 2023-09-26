В самые трудные моменты нашего времени появляются люди готовые протянуть руку помощи тем, кто стоит на передовой.

Олег Дубровский, успешный предприниматель из Уфы, депутат Совета сельского поселения Николаевский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан двадцать девятого созыва, пришел на помощь нашим солдатам, находящимся в зоне СВО.



По велению души, Олег решил принять активное участие в обеспечении наших бойцов всем необходимым. Он закупил стройматериалы для восстановления и оборудования фронтовых позиций, а также средства для личной гигиены и прочие предметы, помогающие облегчить условия пребывания на передовой. Ведь именно в эту секунду они рискуют своими жизнями, защищая наше мирное небо над головой.



Эта благородная инициатива вызвала взаимное восхищение и благодарность у многих людей. Олег выражает свою признательность нашим отважным бойцам, которые смело сражаются за нашу безопасность и мир. Он также хочет отдельно поблагодарить родных и близких солдат, чьи сердца постоянно трепещут за них. И наконец, искренне желает, чтобы каждый наш боец вернулся домой живым и здоровым, чтобы вместе, под защитой их непоколебимых душ, мы могли строить светлое будущее.