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26 Сентября , 17:22

В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»

Сегодня, возле Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (ул. Коммунистическая д.101), участники акции сделали оздоровительную гимнастику,после которой проследовали пешком по пути «Сердечного» маршрута  - до фонтана возле ТРЦ «Сити Молл».  

В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»

Организаторы спортивной встречи отметили, что подобные акции нужны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: Эльвира Рахимова.

В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
В Стерлитамаке состоялась акция «Сердечный маршрут - 2023»
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