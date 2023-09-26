Жители Башкортостана смогут разоблачать недостоверную информацию в сети

По прогнозам экспертов сайта «Лапша Медиа», общее количество вбросов в 2023 году может достигнуть 12,5 млн и более. За два года число фейков в сети выросло в 8 раз.



В чем опасность?



Мы каждый день сталкиваемся с потоком информации. Она может быть противоречивой, пугающей, абсурдной. И даже если на первый взгляд кажется, что это никаким образом не сказывается на каждом из нас, то это далеко не так. Фейки сеют панику, заставляют людей совершать необдуманные поступки, терять деньги. Поэтому необходимо с ними бороться.



Как это сделать?



Доверять информации из официальных источников, проверять и перепроверять данные. Рассказывать о вбросах своему окружению и не только.



Поделиться разоблачением фейка теперь может каждый на фактчекинговом сервисе «ЛапшаМедиа». На протяжении последних лет здесь выходят разборы недостоверной информации на основе экспертных заключений, официальных документов, научных исследований и не только.



Чтобы стать автором, загрузите разбор фейка, подкрепив его источниками. Подробную инструкцию можно найти по ссылке https://lapsha.media/stati/kak-stat-avtorom-lapsha-media-instrukcija/



Начинающим журналистам и блогерам публикации на сайте «Лапша Медиа» под собственным авторством помогут набрать больше статей для портфолио, заявить о себе на федеральной площадке. А у более опытных авторов есть возможность делиться экспертным мнением с миллионной аудиторией.

Фактчекинговый сервис «ЛапшаМедиа»