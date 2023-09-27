День начинающего предпринимателя пройдет в Уфе и Стерлитамаке 29 сентября 2023 года

Участники встречи получат кейсы безопасного выхода из найма, мастер-класс по запуску бизнеса, а также личные консультации наставников.
Спикерами выступят:
▪Сергей Черкасов, советник генерального директора по стратегии, директор дивизиона «Технологии и предпринимательство», АСИ;
▪Константин Урванцев, предприниматель, основатель FranchCamp и международной франшизы «Альтаирика», работающей в 23 странах;
▪Александр Кравцов, основатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция», владелец сети ресторанов северной кухни, креатив-парка в Подмосковье, основатель гонок «Экспедиция-Трофи»;
▪Андрей Мороз, ресторатор, эксперт в сфере HoReCa и Retail, эксперт федерации ревизоров гостеприимства России.
Спикеры из Республики Башкортостан:
▪Айгуль Хабибрахманова, руководитель Центра «Мой бизнес»;
▪Татьяна Полушкина, руководитель Центра «Мой бизнес» г. Стерлитамака;
▪Дмитрий Жигалов, предприниматель, эксперт по запуску и масштабированию бизнеса;
▪Ирина Марченко, исполнительный директор сети частных детских садов «Теремок», дипломант конкурса «Женщина - директор года», признана в 2021 г. «Лучшим социальным предпринимателем в сфере дополнительного образования и воспитания детей».
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция. Но только для присутствующих доступны особые условия:
вебинар в подарок каждому участнику на тему: «Юридические аспекты франчайзинга. Выбор правильного договора»;
розыгрыш призов: 30-минутная консультация по вопросам предпринимательства и 30-минутная консультация с экспертом «Как представить свой проект инвестору»;
наставники - опытные предприниматели ответят на вопросы участников, помогут сформировать дорожную карту первого этапа запуска бизнеса.
Участие бесплатное.
Адреса проведения мероприятий и ссылки на регистрацию:
- Точка Кипения УГНТУ, г. Уфа, ул. Мира, д. 14, https://leader-id.ru/events/451940
- Центр «Мой бизнес», г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 14, https://leader-id.ru/events/453902
Время: с 12.00 до 15.00 ч.
Справочно:
«День начинающего предпринимателя» проводится в рамках совместного проекта FranchCamp и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в более 15 городах России.
Организатором мероприятия в Республике Башкортостан является Центр «Мой бизнес», реализующий проекты в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».