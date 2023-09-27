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27 Сентября , 17:01

Как поменять реквизиты банковского счета для получения единого пособия?

 Получаете единое пособие и завели новый банковский счёт? Тогда надо сообщить его реквизиты в Социальный фонд.

Как поменять реквизиты банковского счета для получения единого пособия?
Как поменять реквизиты банковского счета для получения единого пособия?


Сделать это могут родитель и опекун, которые уже оформляли пособие.

✔ В заявлении нужно указать:
– наименование кредитной организации и её БИК,
– номер вашего счета.

Обратите внимание, это важно:

⃣ Для получения единого пособия может быть выпущена только карта «Мир».
⃣ Нужно указать реквизиты именно счета, а не карты.
⃣ Менять их и способ получения можно только после того, как вам назначили единое пособие.

👉 О датах начисления детских пособий мы рассказывали в этом посте

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Правила назначения единого пособия собраны в чат-боте: https://vk.cc/cpJGxT

Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (800) 1-00000-1 или обратиться в клиентскую службу Социального фонда: https://vk.cc/cleqKt

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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