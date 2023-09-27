Как поменять реквизиты банковского счета для получения единого пособия?

Сделать это могут родитель и опекун, которые уже оформляли пособие.
В заявлении нужно указать:
– наименование кредитной организации и её БИК,
– номер вашего счета.
Обратите внимание, это важно:
Для получения единого пособия может быть выпущена только карта «Мир».
Нужно указать реквизиты именно счета, а не карты.
Менять их и способ получения можно только после того, как вам назначили единое пособие.
О датах начисления детских пособий мы рассказывали в этом посте
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Правила назначения единого пособия собраны в чат-боте: https://vk.cc/cpJGxT
Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8 (800) 1-00000-1 или обратиться в клиентскую службу Социального фонда: https://vk.cc/cleqKt
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