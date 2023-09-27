В Республике Башкортостан состоится Неделя предпринимательства

Организатором мероприятия выступает Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства, Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

– Неделя предпринимательства – одно из знаковых событий года в сфере предпринимательства. Она объединит представителей региональных и федеральных органов власти, бизнеса, общественных объединений, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и станет площадкой для обсуждения лучших российских практик по разработке новых механизмов поддержки начинающих и опытных бизнесменов, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

Мероприятия Недели предпринимательства состоятся в Уфе, Стерлитамаке, Бирске в онлайн- и офлайн-формате.

Предпринимателей, самозанятых и желающих начать свой бизнес мы ждем на следующих площадках г. Уфы: Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» (ул. Мира, д. 14), Sheratonplaza Ufa Congress Hotel (ул. Цюрупы, д. 7), БРО «Опора России» (ул. Р. Зорге, 5) и Конгресс-холл «Торатау» (ул. Заки Валиди, д. 2).

Регистрация обязательна и доступна на сайте.

Пожелания организаторам можно оставить по ссылке.