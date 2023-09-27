В столице Башкортостана открылась фотовыставка, посвященная годовщине вхождения новых регионов в состав Российской Федерации

В числе первых посетителей фотовыставки – волонтеры штаба имени М. Шаймуратова, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Максим Забелин, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов, депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов, Тамара Тансыкужина, Елена Родина, Гульнур Кульсарина, Яков Кугубаев и другие.

- 30 сентября отмечается первая годовщина с момента вхождения новых регионов в состав Российской Федерации - в преддверии памятной даты и организована данная фотовыставка. Важно сохранить историю всех событий не только для современников, но и для подрастающего поколения, - говорит руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов. – На фотографиях, представленных в рамках экспозиции, кадры о становлении мирной жизни в новых регионах, местных жителях, а также о тех, кто помогает и поддерживает людей в это непростое время, - добавил он.

Кроме того, все желающие смогут увидеть фотографии с митинг-концерта «Своих не бросаем!», который состоялся в Уфе в марте прошлого года.

Продлится работа фотовыставки до 30 октября 2023 года. Посетить ее сможет любой желающий ежедневно с 10.00 часов до 19.00 часов (ул. Заки Валиди, 1). Вход – свободный.

Напомним, что 12 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект об учреждении в России новой памятной даты в честь присоединения к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. В качестве дня празднования было определено 30 сентября. Именно в этот день год назад Президент Российской Федерации подписал договоры о присоединении новых регионов к России.