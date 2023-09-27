В Уфе отметили 80-летие подвига Героя Советского Союза, в честь которого названа башкирская инженерно-сапёрная рота на СВО

— 80 лет назад взвод Георгия Ветошникова форсировал Днепр, борясь с фашизмом на нашей земле, — говорит директор Уфимского торгово-экономического колледжа Ришат Сабитов. — Сейчас все повторяется, этим занимаются наши ребята на СВО. Думаю, его подвиг должен воодушевлять современных воинов. И очень правильно назвали инженерно-саперную роту полка «Башкортостан» его именем.

В рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году мы искали близкую нам тему и, оказалось, она рядом. Общежитие нашего колледжа находится по улице Героя Советского Союза Ветошникова. Его дом находился там, где расположены наши общежитие и лаборатория. Обратились в архив, изучили биографию, его подвиг. Увидели информацию о памятнике в Баку. Обратились к руководителю Торгового представительства РФ в Азербайджанской Республике Руслану Мирсаяпову. Он помог найти. Оказалось, что это обычный обелиск на его могиле на кладбище. Там же могилы 1 200 наших солдат.

Мы подключили всех историков, начали искать родственников. Через месяц позвонил мужчина из Омска, внучатый племянник героя. Он нас познакомил с внучатой племянницей, которая живет в Уфе – Екатериной Владимировной. И мы провели научно-практическую конференцию, в ней участвовал и полпред России в Азербайджане. На конференции приняли несколько решений. Во-первых, обратиться с инициативой установки мемориальной доски с барельефом героя на стене общежития. Во-вторых, поехать в Баку и восстановить обелиск. В-третьих, создать историческую экспозицию внутри колледжа. Подготовлен эскиз и рабочий макет вместе с Союзом художников РБ, это четырехметровая бронзовая плита. Планируем обратиться за финансированием к властям города. Для поездки в Баку выиграли грант, но из-за пандемии в 2021 году она не состоялась. Спасибо Мирсаяпову, он реализовал нашу идею и реконструировал обелиск.

Когда будет установлена мемориальная доска, будем ежегодно на 9 мая ставить почетный караул, возлагать цветы. И вовлечь в это мероприятие все учебные заведения этого микрорайона, это четыре колледжа и два вуза и несколько школ. Это может превратиться в некое пространство реального патриотического воспитания подрастающего поколения. Будем приглашать на встречи бойцов из саперной бригады имени Ветошникова, которые вернутся с Победой.

Справка

26 сентября 1943 года командир взвода моторизованного понтонно-мостового батальона Ветошников Георгий Александрович в районе с. Губенское Запорожской области под вражеским огнём провел свой катер с десантом через Днепр. Несмотря на полученное ранение, Ветошников первым сумел подвести свой катер к западному берегу и высадить солдат. На переправе он спас утопающего санинструктора. «За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии младший лейтенант Ветошников был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также был награждён орденом Красной Звезды за форсирование реки Северский Донец.

На фото Ришат Сабитов с внучатой племянницей Георгия Ветошникова.

Фото из архива УТЭК.