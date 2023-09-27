ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Налоговые уведомления получат более 2 млн. жителей республики: около 800 тыс. налогоплательщиков уже получили их в электронном виде через Личный кабинет, остальным 1,3 млн. налогоплательщикам налоговые уведомления направлены на бумаге почтой по месту прописки.



В этом году впервые у всех пользователей Госуслуг появилась возможность получить налоговое уведомление и на портале, предварительно направив согласие на получение налоговых документов (ранее на портале отображалась только сумма задолженности по налогам). В Республике Башкортостан такой возможностью уже воспользовались более 76 тыс. граждан. Кроме того, налоговое уведомление можно получить в любом офисе МФЦ (в течение 15 минут) или в любом налоговом органе.



Заплатить налоги можно не выходя из дома с помощью Личного кабинета налогоплательщика, мобильного приложения «Налоги ФЛ» и на портале Госуслуг (если есть согласие на получение документов от налоговых органов), а также в любом отделении банка, платежных терминалах или почтовых отделениях используя один из реквизитов, размещенных в налоговом уведомлении.