+12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
27 Сентября , 12:13

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

В Республике Башкортостан стартовала ежегодная рассылка налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2022 год.Срок уплаты – 1 декабря 2023 года.

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ
ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Налоговые уведомления получат более 2 млн. жителей республики: около 800 тыс. налогоплательщиков уже получили их в электронном виде через Личный кабинет, остальным 1,3 млн. налогоплательщикам налоговые уведомления направлены на бумаге почтой по месту прописки.


В этом году впервые у всех пользователей Госуслуг появилась возможность получить налоговое уведомление и на портале, предварительно направив согласие на получение налоговых документов (ранее на портале отображалась только сумма задолженности по налогам). В Республике Башкортостан такой возможностью уже воспользовались более 76 тыс. граждан. Кроме того, налоговое уведомление можно получить в любом офисе МФЦ (в течение 15 минут) или в любом налоговом органе.


Заплатить налоги можно не выходя из дома с помощью Личного кабинета налогоплательщика, мобильного приложения «Налоги ФЛ» и на портале Госуслуг (если есть согласие на получение документов от налоговых органов), а также в любом отделении банка, платежных терминалах или почтовых отделениях используя один из реквизитов, размещенных в налоговом уведомлении.

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
18 Сентября , 15:52
Алексей Куличков, прославившийся в роли-ведущего шоу на ТНТ, оказался в уфимском травмпункте
Новости
22 Сентября , 12:13
Всё самое интересное о Стерлитамаке в этом Telegram-канале!
Новости
8 Сентября , 12:37
Уроженка Стерлитамака вошла в группу добровольцев-испытателей научного эксперимента по имитации полета на Луну
Актуально
24 Сентября , 19:17
В социальных сетях, в том числе и Башкирии, набирает обороты фейк о схватке туриста с медведем якобы в нацпарке «Таганай»

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика