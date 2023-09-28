Конкурс президентских грантов

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года.
Подготовить и подать заявку можно на сайте фонда президентскиегранты.рф (https://президентскиегранты.рф/).
В период конкурсной кампании для представителей некоммерческих организаций пройдет традиционное обучение в онлайн-формате.
Ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе можно найти в «Центре поддержки» на сайте фонда (https://поддержка.президентскиегранты.рф/). Подробные условия и порядок проведения конкурса можно посмотреть в положении.
Качественно подготовить заявку на конкурс также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию. Он доступен на сайте фонда в разделе «Обучение».
По информации Фонда президентских грантов.