Конкурс президентских грантов

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года.



Подготовить и подать заявку можно на сайте фонда президентскиегранты.рф (https://президентскиегранты.рф/).



В период конкурсной кампании для представителей некоммерческих организаций пройдет традиционное обучение в онлайн-формате.



Ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе можно найти в «Центре поддержки» на сайте фонда (https://поддержка.президентскиегранты.рф/). Подробные условия и порядок проведения конкурса можно посмотреть в положении.



Качественно подготовить заявку на конкурс также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию. Он доступен на сайте фонда в разделе «Обучение».



По информации Фонда президентских грантов.