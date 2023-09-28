+15 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
28 Сентября , 09:33

Конкурс президентских грантов

До 16 октября Фонд президентских грантов принимает заявки на участие в первом конкурсе 2024 года.

Конкурс президентских грантов
Конкурс президентских грантов

В конкурсе могут участвовать некоммерческие организации из всех регионов страны, не имеющие органов власти в составе учредителей и зарегистрированные не позднее 16 октября 2022 года.

Подготовить и подать заявку можно на сайте фонда президентскиегранты.рф (https://президентскиегранты.рф/).

В период конкурсной кампании для представителей некоммерческих организаций пройдет традиционное обучение в онлайн-формате.

Ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе можно найти в «Центре поддержки» на сайте фонда (https://поддержка.президентскиегранты.рф/). Подробные условия и порядок проведения конкурса можно посмотреть в положении.

Качественно подготовить заявку на конкурс также поможет онлайн-курс фонда по социальному проектированию. Он доступен на сайте фонда в разделе «Обучение».

По информации Фонда президентских грантов.

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
18 Сентября , 15:52
Алексей Куличков, прославившийся в роли-ведущего шоу на ТНТ, оказался в уфимском травмпункте
Новости
22 Сентября , 12:13
Всё самое интересное о Стерлитамаке в этом Telegram-канале!
Новости
18 Сентября , 09:34
Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"
Новости
27 Сентября , 16:33
В Башкирии в ДТП 14-летняя девочка сломала челюсть

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика