О праве отцов на алименты при уходе за ребенком

Алименты теперь могут взыскать не только с отца ребенка, но и с матери при определенных обстоятельствах. Отцы, которые фактически осуществляют уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, имеют право требовать алименты от жен или бывших жен.



Ранее только женщины (жены и бывшие жены) могли требовать алименты на свое содержание в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. А мужчина получал такое право только с учетом условий – если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.



Нововведение направлено на уравнение прав и интересов бывших супругов. Те, кто осуществляют фактическое воспитание ребенка, теперь могут требовать в судебном порядке алименты. Для этого нужно подать соответствующее исковое заявление. К иску важно прикрепить доказательства, подтверждающие фактический уход за ребенком и причины, по которым родитель один осуществляет его. Также нужно прикрепить подтверждение отказа бывшего супруга от предоставления поддержки.



Федеральный закон от 31.07.2023 № 403-ФЗ

«О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации»: https://vk.cc/crfFAB



Как записаться на прием к судебным приставам в Башкортостане:

через Центр информирования жителей по телефону +7 (347) 272-16-46 (будни – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45)

через сервис «Электронная очередь» https://vk.cc/crfFFi

через Госуслуги https://vk.cc/crfFDM



Отправить письменное обращение в ФССП можно по эл. почте [email protected] или почтой: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 95



Ответы на популярные вопросы о работе Федеральной службы судебных приставов в Башкортостане – в чат-боте.



Как сохранить прожиточный минимум при взыскании долгов – объяснили здесь



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан