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28 Сентября , 16:20

О праве отцов на алименты при уходе за ребенком

Что нужно знать о праве отцов на алименты при уходе за ребенком – объясняют специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан

О праве отцов на алименты при уходе за ребенком
О праве отцов на алименты при уходе за ребенком

Алименты теперь могут взыскать не только с отца ребенка, но и с матери при определенных обстоятельствах. Отцы, которые фактически осуществляют уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, имеют право требовать алименты от жен или бывших жен.

Ранее только женщины (жены и бывшие жены) могли требовать алименты на свое содержание в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. А мужчина получал такое право только с учетом условий – если он достиг пенсионного возраста, нетрудоспособен или общий ребенок является инвалидом.

Нововведение направлено на уравнение прав и интересов бывших супругов. Те, кто осуществляют фактическое воспитание ребенка, теперь могут требовать в судебном порядке алименты. Для этого нужно подать соответствующее исковое заявление. К иску важно прикрепить доказательства, подтверждающие фактический уход за ребенком и причины, по которым родитель один осуществляет его. Также нужно прикрепить подтверждение отказа бывшего супруга от предоставления поддержки.

📃 Федеральный закон от 31.07.2023 № 403-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса Российской Федерации»: https://vk.cc/crfFAB

Как записаться на прием к судебным приставам в Башкортостане:
  через Центр информирования жителей по телефону +7 (347) 272-16-46 (будни – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16.45)
  через сервис «Электронная очередь» https://vk.cc/crfFFi
  через Госуслуги https://vk.cc/crfFDM

Отправить письменное обращение в ФССП можно по эл. почте [email protected] или почтой: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, 95

Ответы на популярные вопросы о работе Федеральной службы судебных приставов в Башкортостане – в чат-боте.

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