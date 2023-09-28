Владимир Путин объяснил, почему в России продолжают расти цены на топливо

Об этом в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал он.

Глава российского государства также добавил, что правительство понимает, что происходит с ценами на топливо в стране. По его словам, компании хотят получить максимальную прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт.

«Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство, должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — отметил Путин.

Как уточнил Башинформ, 27 сентября, согласно данным торгов биржи, стоимость бензина и дизтоплива после введения запрета на экспорт этих видов топлива продолжила вчерашний рост. 27 сентября Аи-92 и Аи-95 подорожали на 2% и 1,3% соответственно, до 57 647 и 60 012 рублей за тонну.

В начале недели кабмин внес корректировки в запрет на экспорт нефтепродуктов. В частности, были отменены запреты на вывоз нефтепродуктов в Южную Осетию и Абхазию, поставки для ВС РФ, находящихся за рубежом, транспортировку физлицами топлива для личных нужд.