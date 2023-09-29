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29 Сентября , 12:17

Более 1900 семей Республики Башкортостан с начала 2023 года направили маткапитал на обучение детей

По данным Социального фонда России по Республике Башкортостан, с начала 2023 года более 1900 семей в регионе направили маткапитал на обучение детей.

Более 1900 семей Республики Башкортостан с начала 2023 года направили маткапитал на обучение детей
Более 1900 семей Республики Башкортостан с начала 2023 года направили маткапитал на обучение детей

Материнский капитал – это действующая в России мера поддержки семей с детьми. В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тыс. рублей, за второго ребенка – 775,6 тыс. рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, тогда при рождении второго дополнительно положено 188,7 тыс. рублей.

Напомним, чтобы воспользоваться материнским капиталом, нужно подать заявление через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда.

Больше информации – в наших постах:

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#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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