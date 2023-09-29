Более 1900 семей Республики Башкортостан с начала 2023 года направили маткапитал на обучение детей

Материнский капитал – это действующая в России мера поддержки семей с детьми. В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тыс. рублей, за второго ребенка – 775,6 тыс. рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, тогда при рождении второго дополнительно положено 188,7 тыс. рублей.
Напомним, чтобы воспользоваться материнским капиталом, нужно подать заявление через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда.
Больше информации – в наших постах:
Как потратить маткапитал на образование детей
Как потратить маткапитал на новое жилье
Что нужно знать об особенностях сделок с недвижимостью с использованием маткапитала
Об оформлении сделок, когда жилое помещение приобретается с использованием средств маткапитала в собственность на имя одного из родителей
Как узнать остаток маткапитала
Как получать ежемесячное пособие из средств маткапитала
Как папе получить маткапитал
Об индексации неиспользованного маткапитала в 2023 году
#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан