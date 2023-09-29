Информация о направлении гуманитарных конвоев для Донецкой и Луганской Народных Республик на 27.09.2023

В составе груза промышленные товары, школьные товары, стекло листовое, хозяйственно-бытовые предметы, постельные принадлежности, медицинское (стоматологическое) оборудование с расходными материалами, теплоизоляция, металлические изделия, крепёж, расходные материалы (краска, грунтовка, гвозди, пена, анкера), трубы, кольца и плиты бетонные, задвижки, сантехника, сэндвич-панели, плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, строительные инструменты и оборудование.



Масса отправленных промышленных товаров составила более 25 тонн. При активном участии Республики Башкортостан в г.Красный Луч ЛНР была восстановлена Петровская школа № 22, которая носит имя генерал-майора М.М. Шаймуратова, для ремонта и восстановления школы направлены стройматериалы в количестве более 850 тонн, а для обеспечения детей учебниками, мебелью и партами направлено более 5 тонн школьных товаров. Также для жителей было направлено более 190 тонн продовольствия и продуктов питания.