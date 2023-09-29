+10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Сентября , 19:22

Информация о направлении гуманитарных конвоев для Донецкой и Луганской Народных Республик на 27.09.2023

По поручению Главы республики Р.Ф. Хабирова из Единого логистического центра Республики Башкортостан (далее - ЕЛЦ) сформировано и направлено всего 38 для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР, ЛНР – 12 колонн, ЛНР – 24 колонны, для Республики Крым и Белгородской области по 1 колонне) с грузом общим весом 2 542,0 т (ДНР – 460,311 т, ЛНР – 2014,687 т, Республика Крым – 17,002 т, Белгородская область – 50 т.).

В составе груза промышленные товары, школьные товары, стекло листовое, хозяйственно-бытовые предметы, постельные принадлежности, медицинское (стоматологическое) оборудование с расходными материалами, теплоизоляция, металлические изделия, крепёж, расходные материалы (краска, грунтовка, гвозди, пена, анкера), трубы, кольца и плиты бетонные, задвижки, сантехника, сэндвич-панели, плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, строительные инструменты и оборудование.


Масса отправленных промышленных товаров составила более 25 тонн. При активном участии Республики Башкортостан в г.Красный Луч ЛНР была восстановлена Петровская школа № 22, которая носит имя генерал-майора М.М. Шаймуратова, для ремонта и восстановления школы направлены стройматериалы в количестве более 850 тонн, а для обеспечения детей учебниками, мебелью и партами направлено более 5 тонн школьных товаров. Также для жителей было направлено более 190 тонн продовольствия и продуктов питания.

Автор:Ирина Петрова
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
18 Сентября , 15:52
Алексей Куличков, прославившийся в роли-ведущего шоу на ТНТ, оказался в уфимском травмпункте
Новости
22 Сентября , 12:13
Всё самое интересное о Стерлитамаке в этом Telegram-канале!
Новости
18 Сентября , 09:34
Олеся Спиридонова и Владимир Денисов из Стерлитамакского района стали победителями народного голосования Всероссийского конкурса "Родники"
Новости
29 Сентября , 19:27
Как бесплатно провести газ в Башкортостане

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика