Как бесплатно провести газ в Башкортостане

Газ проведут бесплатно, если:



дом и земельный участок находятся на границе газифицированного населенного пункта (проверить это можно на сайте www.connectgas.ru),

вы являетесь собственником дома,

а газ используете для личных, семейных, домашних нужд.



Для оформления заявки понадобятся:



паспорт, ИНН, СНИЛС,

ситуационный план (с указанием объекта и границ земельного участка),

копии документов, подтверждающих право на дом и землю.



Где подать заявку:



в клиентском центре компании «Газпром газораспределение Уфа» https://vk.cc/clVMKC

в личном кабинете на сайте www.bashgaz.ru

на портале www.connectgaz.ru

на Госуслугах https://vk.cc/crht6p

в МФЦ https://vk.cc/ckQ0w0



Подробнее о программе – на сайте компании «Газпром газораспределение Уфа» https://vk.cc/crht3R



Получить дополнительную консультацию можно по телефону:



8 (800) 234 05 00 – бесплатные звонки со стационарных телефонов



Как догазифицировать дом в СНТ – объяснили здесь



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан