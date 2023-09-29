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29 Сентября , 19:27

Как бесплатно провести газ в Башкортостане

Чтобы тепло и газ пришли в дома жителей Башкортостана до наступления холодов, нужно вовремя подать заявку на догазификацию.

Как бесплатно провести газ в Башкортостане
Как бесплатно провести газ в Башкортостане

☝ Газ проведут бесплатно, если:

  дом и земельный участок находятся на границе газифицированного населенного пункта (проверить это можно на сайте www.connectgas.ru),
  вы являетесь собственником дома,
  а газ используете для личных, семейных, домашних нужд.

📑 Для оформления заявки понадобятся:

  паспорт, ИНН, СНИЛС,
  ситуационный план (с указанием объекта и границ земельного участка),
  копии документов, подтверждающих право на дом и землю.

📍 Где подать заявку:

  в клиентском центре компании «Газпром газораспределение Уфа» https://vk.cc/clVMKC
  в личном кабинете на сайте www.bashgaz.ru
  на портале www.connectgaz.ru
  на Госуслугах https://vk.cc/crht6p
  в МФЦ https://vk.cc/ckQ0w0

Подробнее о программе – на сайте компании «Газпром газораспределение Уфа» https://vk.cc/crht3R

Получить дополнительную консультацию можно по телефону:

📞 8 (800) 234 05 00 – бесплатные звонки со стационарных телефонов

Как догазифицировать дом в СНТ – объяснили здесь

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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Как бесплатно провести газ в Башкортостане

"Стерлитамакский рабочий"

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