Как бесплатно провести газ в Башкортостане

Газ проведут бесплатно, если:
дом и земельный участок находятся на границе газифицированного населенного пункта (проверить это можно на сайте www.connectgas.ru),
вы являетесь собственником дома,
а газ используете для личных, семейных, домашних нужд.
Для оформления заявки понадобятся:
паспорт, ИНН, СНИЛС,
ситуационный план (с указанием объекта и границ земельного участка),
копии документов, подтверждающих право на дом и землю.
Где подать заявку:
в клиентском центре компании «Газпром газораспределение Уфа» https://vk.cc/clVMKC
в личном кабинете на сайте www.bashgaz.ru
на портале www.connectgaz.ru
на Госуслугах https://vk.cc/crht6p
в МФЦ https://vk.cc/ckQ0w0
Подробнее о программе – на сайте компании «Газпром газораспределение Уфа» https://vk.cc/crht3R
Получить дополнительную консультацию можно по телефону:
8 (800) 234 05 00 – бесплатные звонки со стационарных телефонов
Как догазифицировать дом в СНТ – объяснили здесь
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