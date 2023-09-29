Как купить новостройку и не ошибиться

Вариантов новостроек в крупных городах, например, в Санкт-Петербурге, широк, в чем вы убедитесь при просмотре страницы https://spb.etagi.com/zastr/centr/. Рассмотрим, как не ошибиться при покупке новой квартиры и не принимать импульсивных решений, которые приведут к разочарованию.

Не покупайте квартиру поспешно

Поспешный выбор квартиры и желание быстрее заключить сделку – главная ошибка покупателя. В спешке человек не может тщательно анализировать все параметры квартиры. Как правило, он покупает первый попавшийся вариант, который на первый взгляд ему нравится. Такое случается, если покупатель не поставил перед собой четкую цель. Необходимо заранее определить параметры будущего жилья.

Осматривайте квартиру тщательно

Не менее распространенная ошибка – отказ от личного посещения объекта. Ее совершают те, кто покупает квартиру на стадии котлована. Если квартиры еще нет, это не значит, что смотреть на объекте нечего. Необходимо изучить район и его инфраструктуру, оценить удобство расположения дома. Нелишним будет посещение офиса застройщика и изучение сданных им ранее объектов.

Правильно выбирайте планировку

От функциональности планировки зависит комфортабельность жилья. При выборе планировки учитывают:

расположение и тип межкомнатных перегородок (свободные или несущие);

форму комнат;

расположение и число окон;

места пролегания коммуникаций;

расположение входной двери.

При выборе планировки ошибки совершают те, кто концентрируется на определенных моментах, забывая об остальном. Также нестандартная форма комнат, которая кажется эффектной и стильной, на практике оказывается неудобной.

Правильно выбирайте этаж

Многие ищут квартиры на верхних этажах из-за красивого вида из окна. При этом они не учитывают, что этот вид в будущем может быть перекрыт новым домом. Даже жители верхних этажей сталкиваются с проблемами поломки лифта. Первый этаж удобен тем, что даже при поломке лифта или его отсутствии вы будете легко добираться до своей квартиры. Это удобно, если в семье есть дети или пожилые родственники. Однако уровень освещения на первом этаже ниже, чем на более верхних. Через окна в помещения проникает пыль и шум. Кроме того, при последующей продаже могут возникнуть сложности. Квартиры на первом этаже пользуются меньшим спросом.

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