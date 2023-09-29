Как получить справку с подтверждением статуса малоимущей семьи в Башкортостане

Среди них – обеспечение бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в учебных заведениях, бесплатные путевки в лагеря отдыха, компенсация за школьную форму, бесплатный набор школьно-письменных принадлежностей для первоклассников.



Как получить справку:



Нужно подать заявление. Это можно сделать через сайт Республиканского центра поддержки населения в разделе «Предварительный заказ справок» https://vk.cc/crhhPd или на портале Госуслуг в разделе «Выдача справки, подтверждающей отнесение семьи к категории малоимущих» https://vk.cc/crhhNG



В учебное заведение справку приносить не надо, так как детсады, школы и колледжи запрашивают информацию самостоятельно.



Получить подробную консультацию по мерам соцподдержки можно по телефону: 8 (800) 1-00000-1



График приема звонков: с понедельника по четверг – с 8.30 до 17.30, в пятницу – с 8.30 до 17.00



По всем семейным вопросам, за помощью и поддержкой жители республики могут обращаться в центры «Семья»: https://vk.cc/chDhBD



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